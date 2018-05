Roma | le ville dei Casamonica | ecco il dossier dei vigili | ' Demolizioni mai fatte'

Maltempo - il Campidoglio : a Roma riaprono ville e parchi : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, e’ stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di Villa Aldobrandini, Villa Scipioni, Parco di via Trezza, Villa Fiorelli e Parco Falcone e Borsellino. Lo comunica il Campidoglio. “Nei giorni scorsi erano gia’ state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa ...