Roma | la nuova maglia 2018-2019 Foto | l’esordio contro la Juventus | è ispirata agli

Roma - Nike svela la nuova maglia : si ispira all'armatura degli antichi Romani : Nike ha svelato la nuova maglia Home della Roma per la prossima stagione. La divisa si ispira alla Lorica Hamata, l'armatura in maglia metallica indossata dagli antichi Romani che è stata riportata in ...

Roma domenica in campo con nuova maglia : ANSA, - Roma, 11 MAG - domenica sera, contro la Juventus, la Roma scenderà in campo all'Olimpico con la nuova maglia che indosserà nella stagione 2018-19. Il concept della divisa Nike riprende un ...

Roma - ecco la nuova maglia : esordirà già nel match contro la Juve (FOTO) : Roma, ecco LA nuova maglia- La Roma ha svelato in anteprima la nuova maglia in vista della prossima stagione. nuova maglia che farà il suo esordio già domenica sera nel match dell’Olimpico contro la Juventus. Confermato la tradizione.maglia giallorossa con una fantasia che riprende “l’armatura” dei vecchi gladiatori. maglia, come noto, arricchita anche dal nuovo […] L'articolo Roma, ecco la nuova maglia: esordirà ...

Roma - ecco la nuova maglia. Sarà la prima senza... Totti : ... la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Sulla carta questa dovrebbe essere l'ultima maglia di un altro simbolo della Roma, Daniele De Rossi, che ha il contratto in scadenza nel 2019, ma ...

Nuova maglia Roma - che spettacolo la divisa giallorossa : esordio contro la Juventus [FOTO] : 1/7 Foto Sito Roma ...

Ecco la nuova maglia della Roma : Questa trama rappresenta il legame imprescindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Anche il resto della maglia è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle ...

Roma e Nike lanciano la nuova divisa home per la stagione 2018-2019 : Il club giallorosso ha lanciato la nuova divisa home per la stagione 2018-2019, che farà il suo esordio nella prossima gara di campionato contro la Juventus. L'articolo Roma e Nike lanciano la nuova divisa home per la stagione 2018-2019 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

Roma è la nuova capitale dei furti d’auto : superate Napoli e Milano : Roma è la nuova capitale dei furti d’auto: superate Napoli e Milano In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina Continua a leggere

Bomba d'acqua a Roma Nord : danni alla stazione di Prima Porta Nuova allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...

Roma - SOVRINTENDENZA : “NUOVA POMPEI SOTTO COLLE OPPIO”/ M5s si spacca sugli scavi : “chi salverà la bellezza?” : ROMA, "SOTTO COLLE Oppio una possibile nuova POMPEI": tesoro archeologico SOTTO le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:53:00 GMT)

Roma : "Nuova Pompei sotto Colle Oppio" : 20.13 Una nuova Pompei sotto Colle Oppio a due passi dal Colosseo. Così in commissione cultura Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina ha evidenziato che nella Polveriera del Colle ci sia una vasta area coperta delle Terme di Tito."Ci vorrebbe qualche milione di euro per uno scavo archeologico che ne accerti l'estensione."."Non mi sembra che al momento ci siano le condizioni per procedere allo scavo" ha aggiunto. Il parere è stato ...

Roma - una nuova Pompei nel cuore di Colle Oppio : Una nuova Pompei si nasconde, a notevole profondità, sotto il manto erboso dell'area della polveriera di Colle Oppio, che sorge proprio di fronte al Colosseo. Per riportarla alla luce...

Archeologia - tesoro nella Capitale : “A Roma una nuova Pompei” : “Crediamo che sotto tutta l’area della Polveriera di Colle Oppio come in tanti altri punti di Roma ci possa essere una nuova Pompei, ma al momento non mi sembra che ci siano le condizioni per procedere a uno scavo”. Lo ha detto Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina durante la commissione Cultura-Ambiente sui pareri per un playground nell’area della Polveriera di Colle Oppio. “Ci vorrebbe qualche milione ...