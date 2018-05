Roma | inferno sul bus | troppe buche | esplodono i vetri Paura a bordo

Roma - inferno Capitale : dopo il bus in fiamme cade un pino di 20 metri. Tragedia sfiorata all'Eur : Roma sempre più infernale. Se la mattina della Capitale è stata caratterizzata dal bus in fiamme a via del Tritone pochi minuti fa si è sfiorata la Tragedia all'Eur. Per la...

Bus in fiamme a Roma : viva per miracolo la vip. “Ero lì sopra - un inferno” - il racconto è da panico : Choc a Roma per l’autobus della linea 63 dell’Atac che, improvvisamente, a via del Tritone, nella mattina di martedì 8 maggio, è andato a fuoco. Tanto lo spavento tra i passeggeri che, di punto in bianco, si sono resi conto di quello che stava accadendo. La strada, ovviamente, è stata chiusa al traffico. Secondo quanto riportano i testimoni, si sarebbe sentita una forte esplosione. Poco dopo si sarebbe alzata una colonna di fumo. Ma cosa è ...

Bus esploso a Roma - Carmen Di Pietro tra i passeggeri : 'Ho visto l'inferno' : 'Io su quel pullman ho visto l'inferno': Carmen Di Pietro condivide così su Instagram la paura vissuta stamani a Roma. La showgirl era a bordo del bus 63 esploso e andato a fuoco in via del Tritone . ...

Autobus a fuoco nel centro di Roma - Carmen di Pietro : "E' stato l'inferno" (video) : Stamani nel pieno centro di Roma, si sono vissuti attimi di terrore per un incendio divampato da un pullman in Via del tritone, probabilmente per un corto circuito. Ci sono stati alcuni danni ai palazzi adiacenti all'incendio, ma fortunatamente tutti i passeggeri che erano a bordo sono stati fatti scendere in tempo per mettersi in salvo, scongiurando gravi conseguenze.Nello stesso Autobus era presente anche Carmen di Pietro che ha subito ...

Autobus a fuoco nel centro di Roma - Carmen di Pietro : "E' stato l'inferno" (video) : Stamani nel pieno centro di Roma, si sono vissuti attimi di terrore per un incendio divampato da un pullman in Via del tritone, probabilmente per un corto circuito. Ci sono stati alcuni danni ai palazzi adiacenti all'incendio, ma fortunatamente tutti i passeggeri che erano a bordo sono stati fatti scendere in tempo per mettersi in salvo, scongiurando gravi conseguenze.Nello stesso Autobus era presente anche Carmen di Pietro che ha subito ...