Roma | il murales per il boss da 5 anni a Tor Bella Monaca | nessuno lo cancella

Murales - passeggiate Romantiche e trekking a Furore : ... tappa d'obbligo è la cantina di Marisa Cuomo , la pasionaria della viticoltura eroica di queste terre, scavata nel vivo della roccia e visitata da wine lovers di tutto il mondo. Una cornice di ...

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i "Bari" di Caravaggio : I "Bari" di Caravaggio "trasfigurati" dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con...

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i 'Bari' di Caravaggio : I 'Bari' di Caravaggio 'trasfigurati' dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con i ritratti di Silvio ...

Roma - i murales se ne vanno ma le voragini restano : Sono veramente indignato nel vedere che a Roma sono così rapidi nel cancellare uno splendido murales dove si vedeva Luigi Di Maio baciare Matteo Salvini e Giorgia Meloni tenere in braccio un bimbo di colore. Come tutti sapete a Roma si aprono le voragini e le auto ci finiscono dentro. Ricordo che nel 2014 scrissi all’ex sindaco Ignazio Marino sottolineando i disagi che le buche possono provocare alle persone disabili che usano la ...

Roma : cancellato murales Francesco Totti. Opera realizzata da Tvboy : Roma – rimosso murales su Francesco Totti. Tvboy: ex capitano diventa San Francesco da Roma Roma – L’Opera pittografica dedicata a Francesco Totti è stata... L'articolo Roma: cancellato murales Francesco Totti. Opera realizzata da Tvboy proviene da Roma Daily News.

MURALES Roma - BACIO DI MAIO-SALVINI/ TvBoy disegna anche Meloni con bimbo africano : i precedenti illustri : BACIO Salvini-Di Maio, Meloni con un bimbo africano, il MURALES di TvBoy apparso stamane a ROMA. Due irreverenti opere d’arte hanno animato la mattinata ROMAna(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 12:55:00 GMT)

Bacio Di Maio-Salvini - a Roma spunta il murales C'è anche Giorgia Meloni : Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad abbracciarsi ...

Roma - al Parlamento spunta il murales del bacio tra Salvini e Di Maio : Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad...

Roma - il murales del bacio tra Di Maio e Salvini. E la Meloni prende in braccio una bimba di colore (FOTO) : Luigi di Maio bacia Matteo Salvini e Giorgia Meloni con in braccio una bambina di colore. Sono due murales comparsi nel centro di Roma questa mattina, entrambi firmati dalla tag di Tvboy, artista di strada palermitano esponente del movimento NeoPop. Il murales del leader M5s e del segretario leghista ricorda quello di Berlino che raffigura il bacio socialista tra Leonid Breznev ed Eric Honecker e si ispira alla celebre foto del bacio ...

Roma - Salvini bacia Di Maio in un murales vicino al Parlamento : Roma, Salvini bacia Di Maio in un murales vicino al Parlamento Nella notte l’artista di strada Tvboy ha disegnato in via del Collegio Capranica i leader di Lega e M5S sullo sfondo di un cuore rosso e, in via dei Pianellari, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con in braccio un bambino di ...

Salvini bacia Di Maio sulle labbra - il murales appare nelle strade del centro di Roma Video : Due murales spuntano nel centro di Roma, uno con Salvini e Di Maio che si baciano sulle labbra e l'altro con Giorgia Meloni che tiene in braccio un bambino di colore. Il primo è puntato in via del ...

Roma - compare murales vicino al Parlamento : Salvini bacia Di Maio - : Nella notte l'artista di strada Tvboy ha disegnato in via del Collegio Capranica i leader di Lega e M5S sullo sfondo di un cuore rosso e, in via dei Pianellari, la presidente di Fratelli d'Italia ...

Roma - compare murales vicino al Parlamento : Salvini bacia Di Maio : Roma, compare murales vicino al Parlamento: Salvini bacia Di Maio Nella notte l’artista di strada Tvboy ha disegnato in via del Collegio Capranica i leader di Lega e M5S sullo sfondo di un cuore rosso e, in via dei Pianellari, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con in braccio un bambino di ...

Roma - al Parlamento spunta il murales del bacio tra Salvini e Di Maio : Nel centro di Roma, in via del Collegio Capranica a due passi da Montecitorio, è spuntato un murales che ritrae la scena di un bacio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel giorno in cui si apre la ...