Roma | firmata l’ordinanza per la lotta alla zanzara tigre | privilegiati i prodotti

Roma da leggenda - è una Champions SPQR : l’Impero è tornato in Europa - un’impresa firmata “Di Francesco” : Scettici ammutoliti ovunque in Europa, dal Derby del Mediterraneo tra Roma e Barcellona e quello tutto inglese del profondo nord tra City e Liverpool. Le due squadre più forti del mondo eliminate a sorpresa da outisder che nel rispettivo campionato sono entrambe al 4° posto e lottano per ottenere di nuovo anche per il prossimo anno la qualificazione in quella Champions League in cui quest’anno stanno dando spettacolo. In beffa alle quote ...