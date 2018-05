Roma | ecco la nuova maglia Sarà la prima senza Totti

Ecco la nuova maglia della Roma : Questa trama rappresenta il legame imprescindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Anche il resto della maglia è dello stesso color rosso intenso, con sfumature sulle ...

Roma - le ville dei Casamonica - ecco il dossier dei vigili : 'Demolizioni mai fatte' : Padroni del quartiere, liberi di tirare su muri, fabbricati e solai senza chiedere niente a nessuno. Di aprire cancelli e passi carrabili, inglobando persino marciapiedi e fermate dell'autobus. ...

Virginia Raggi : «Roma soffre - ecco il mio patto» : Otto di sera, Palazzo Senatorio, sede del Campidoglio, semideserto. Esce Salvatore Romeo, l?ex segretario della sindaca, quello della foto sul tetto che domina la piazza michelangiolesca...

Dalle società ai palazzi abusivi : ecco l’impero Romano dei Casamonica : La vera difficoltà è nel dimostrare la «pericolosità sociale» dei Casamonica. Le denunce per estorsione e usura sono spesso ritrattate, consentendo agli esponenti della famiglia sotto...

Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma : ecco come si è salvata : Carmen Di Pietro era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma Grosso spavento per Carmen Di Pietro. La showgirl era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma nella mattinata di martedì 8 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha comunicato su Instagram, dove ha postato uno scatto del mezzo incendiato in via del […] L'articolo Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma: ecco come si è salvata ...

Roma - Alisson vicino al rinnovo. Ecco i dettagli : Secondo Sky Sport, a fine stagione Monchi proporrà al numero uno della Selecao il rinnovo di contratto fino al 2023, raddoppiando l'attuale ingaggio da un milione e mezzo netto a tre milioni e ...

Serie A - Roma : ecco perché Alisson vale almeno 10 punti e quasi 60 milioni di euro : la fiducia di Di Francesco e di tutta la Roma lo ha premiato, portandolo a un livello di rendimento da campione vero, maturo, da portiere top al mondo. Parate e milioni La correlazione è scontata, ...

Giorgia Meloni sul nigeriano che aggredisce donne a Roma : 'Ecco la mia soluzione' : Orrore a Roma: un nigeriano ha aggredito due donne in strada a Roma, in viale Manzoni. Un'aggressione immotivata di un senza fissa dimora, per la quale è stato subito arrestato. Durissimo il commento ...

Cagliari-Roma streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Cagliari-Roma streaming, ecco dove guardare la diretta streaming – Si conclude la 36^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo della domenica in campo Cagliari e Roma per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Nel match di Serie A si affronteranno Cagliari e Roma in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione ...

Pugnaloni 2018 - ecco il bozzetto del gruppo Porta Romana - Comb - : In silenzio assoluto ed al buio di ogni scienza nasce la luce e squarcia il Mistero. Incurante di tutto sboccia e pervade di sé lo spazio ed il tempo…. Miracolo d'amore umile e sublime che stupisce ...

De Sica e Boldi 'Amici come prima' : riecco Don Buro e il 'Romanaro' : Anzi, proprio negli studi di Sky Sport chiarì la genesi di questa presunta fede biancoceleste: "In realtà non seguo molto il calcio, diciamo che mi piacciono le belle giocate, vedo le partite più ...

Roma-Juventus - ecco le informazioni sui biglietti per la partita del 13 maggio : La Roma ha comunicato che, a partire dalle ore 14 di venerdì 4 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti per Roma-Juventus, gara in programma il 13 maggio, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Di ...

Roma - la Champions League ti fa ricca : ecco quanto incassa il club giallorosso - adesso può iniziare un ciclo vincente : Nella giornata di ieri si è giocata la gara di Champions League tra Roma e Liverpool, la squadra di Di Francesco non è riuscita nell’impresa di ribaltare il 5-2 dell’andata, gli uomini giallorossi si sono fermati sul 4-2. E’ stata comunque una competizione strepitosa per la Roma che ha avuto l’abilità di eliminare il Barcellona, anche la fase a gironi è stata veramente importante. La semifinale contro il Liverpool è stata ...