Roma | contro la Juventus il debutto delle nuove maglie

Roma - ecco la nuova maglia : esordirà già nel match contro la Juve (FOTO) : Roma, ecco LA nuova maglia- La Roma ha svelato in anteprima la nuova maglia in vista della prossima stagione. nuova maglia che farà il suo esordio già domenica sera nel match dell’Olimpico contro la Juventus. Confermato la tradizione.maglia giallorossa con una fantasia che riprende “l’armatura” dei vecchi gladiatori. maglia, come noto, arricchita anche dal nuovo […] L'articolo Roma, ecco la nuova maglia: esordirà ...

Nuova maglia Roma - che spettacolo la divisa giallorossa : esordio contro la Juventus [FOTO] : 1/7 Foto Sito Roma ...

MARIO BALOTELLI/ Sfida di calciomercato tra Fiorentina e Roma - smentito l'incontro con Corvino ma... : Il futuro di MARIO BALOTELLI: la Fiorentina e la Roma puntano su di lui? I giallorossi lo cercherebbero come vice-Dzeko, i viola vorrebbero rinforzarsi per l'Europa(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 00:09:00 GMT)

Roma - rivolta commercianti contro Raggi : negozi “chiusi per lutto”/ “Degrado città - no risposte in 22 mesi” : Roma, rivolta esercenti e commercianti contro Virginia Raggi: negozi "chiusi per lutto", tutti in piazza contro il Comune "no risposte in 22 mesi, servono nuove regole per il decoro"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:50:00 GMT)

Roma : Le tattiche di ‘contropedinamento’ dei narcos : Roma – Un sistema di contropedinamento per monitorare le forze dell’ordine, questo avevano messo in piedi . E’ quanto e’ emerso dalle indagini dell’operazione ‘NADIR 2’, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro. Tali indagini hanno portato all’arresto di 10 persone accusate di gestire un maxi traffico internazionale di droga dal Marocco da rivendere nelle principali ...

Roman Polanski contro #MeToo : «Un’isteria collettiva» : Il regista e premio Oscar Roman Polanski, che ha lasciato gli Stati Uniti 40 anni fa prima di essere condannato per violenza sessuale, ha definito il movimento #MeToo «un’isteria collettiva», oltre che una «totale ipocrisia». L’ha rivelato all’edizione polacca di Newsweek, poco prima che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar, decidesse di espellerlo, insieme a Bill ...

Roma - Libera contro nuovo regolamento sui beni confiscati : “Impastato non avrebbe potuto partecipare ai bandi” : Gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Roma potrebbero essere destinati in parte “a finalità lucrative”, seppure “in via residuale”. Concetto, quest’ultimo, che andrebbe specificato e che invece viene proposto con una “pericolosa indeterminatezza”. La Rete dei Numeri Pari, movimento nazionale per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze che vede fra i capofila Libera di Don Ciotti, critica il Campidoglio per la mancata ...

Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

Roma - travolta da un'auto sulla Nomentana e scaraventata contro un furgone : muore 37enne : Una donna è morta dopo essere stata investita ieri sera sulla via Nomentana, all'altezza di Tor Lupara nel comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. È accaduto intorno alle 21.30 all'altezza dell'...

Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici : Il regista Roman Polanski ha minacciato di fare causa contro la sua espulsione dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar. L’Academy aveva annunciato a inizio maggio di aver espulso dai suo membri Polanski e The post Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici appeared first on Il Post.

Roma : Infierisce contro uomo a terra - un arresto : Roma – Nel tardo pomeriggio di domenica una pattuglia del GSSU è stata allertata da alcuni turisti che denunciavano una rissa in corso in via dei Penitenzieri. Gli agenti hanno colto sul fatto un uomo che, con in mano un oggetto di legno appuntito, infieriva su un altro, giacente a terra tramortito e sanguinante. Alla vista degli operanti, l’aggressore ha iniziato a minacciarli esclamando “Vi ammazzo tutti”. Grazie ai ...

Roma - auto contro palo : morta una donna : Incidente mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via Agostino Chigi all'altezza di via Giulio Quirino Giglioli nella zona di Ostia Antica a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ...

Roma : incidente mortale ad Ostia. Auto contro palo : Roma – Una donna di 41 anni ha perso la vita questa notte ad Ostia, a seguito di un incidente stradale. Intorno alle 2, la macchina su cui viaggiava la 41enne si è schiantata contro un palo. Il tutto in via Agostino Chigi, altezza di via Quirino Giglioli. La vittima si trovava sul lato passeggero, mentre alla guida c’era un uomo di 25 anni trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia. A bordo dell’Auto altre ...

Blitz contro i Casamonica dopo l'aggressione nel bar alla periferia di Roma : quattro arresti : quattro persone sono state arrestate dalla polizia dopo l'aggressione avvenuta la domenica di...