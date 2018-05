Roma Bioparco | tutte le mamme pagano la metà

Roma : “Festa della Mamma” al Bioparco : Roma – Per la “festa della mamma”, al Bioparco di Roma fino al 13 maggio tutte le mamme pagheranno la metà del biglietto di ingresso (euro 8,00 anziché 16). Domenica 13 maggio in occasione della ‘Festa della Mamma’, sara’ organizzata una giornata speciale. Dalle 11.30 alle 17 saranno attivi i laboratori creativo-manuali in cui mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale. Visita guidata Si ...

Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al bioparco di Roma : “Tra il 25 Aprile ed il I Maggio 2018 il bioparco di Roma è stato visitato da oltre 30 mila persone, in Maggioranza famiglie, e nonostante il meteo sfavorevole”, dichiara il Presidente della Fondazione bioparco di Roma, Federico Coccìa, che sottolinea: “i numeri di questi giorni costituiscono un riconoscimento positivo del lavoro di squadra del bioparco di cui sono orgoglioso”. L'articolo Dal 25 Aprile al 1 Maggio in 30mila al bioparco di Roma ...

Festival delle Scienze di Roma : al Bioparco le giornate “Dai dinosauri al rospo dorato : la causa delle estinzioni” : La Fondazione Bioparco aderisce al Festival delle Scienze di Roma il 21 e 22 aprile 2018 con le giornate – evento: “Dai dinosauri al rospo dorato: le cause delle estinzioni”, in cui si potranno comprendere le principali cause che hanno determinato le estinzioni del passato, quelle che minacciano l’attuale esistenza di molte specie in natura e il ruolo del Bioparco per la loro conservazione. In programma dalle ore 11.00 alle ore 17.00 molteplici ...

Roma - orsi in catene usati per foto nei ristoranti - al Bioparco 3 animali schiavi dall'Albania : Sedati, messi al guinzaglio come cagnolini. Utilizzati come comparse in foto ricordo a pagamento, oppure per attirare clienti in ristoranti e bar. Vivono in gabbie piccole, in condizioni molto ...

Animali - Roma : al Bioparco la giornata “Grandi felini : predatori sotto scacco!” : Domenica 4 marzo il Bioparco aderisce al World Wildlife Day con una giornata dedicata ai grandi felini: tigre, leopardo, leone, ghepardo, puma, leopardo delle nevi e giaguaro. Si tratta di specie a serio rischio di estinzione in natura che le famiglie potranno conoscere più da vicino partecipando a diverse attività per scoprire: perché i felini sono a strisce o a macchie, cosa mangiano e come cacciano, le differenze fra una specie e l’altra ma ...

Neve a Roma - Burian non fa paura agli animali del Bioparco : L'area delle scimmie più piccole del mondo , tamarini e uistitì, è invece provvista di un moderno impianto di riscaldamento che si attiva quando la temperatura scende al di sotto di quella ...