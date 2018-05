Roma - auto in fiamme sul Gra : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – auto in fiamme nella tarda mattinata di oggi sul Gra, a Roma. Il conducente è riuscito a salvarsi uscendo dalla vettura poco prima dell’incendio. Una squadra del Comando dei vigili del fuoco della Capitale è intervenuta alle 12,50 sul Gra, Circonvallazione Meridiana altezza Km 57 Via del Mare corsia interna, per l’incendio dell’auto, una Opel Astra. Il personale dei vigili del fuoco ha ...

Roma : attimi di paura sul GRA. Auto completamente in fiamme : Roma: non ci sono feriti Roma – Auto completamente avviluppata dal fuoco poco prima delle 13 sul GRA. Istanti di paura all’altezza della Via del Mare. I vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato il conducente già fuori del veicolo e hanno quindi provveduto a spegnere l’incendio. La corsia interna è rimasta chiusa al traffico veicolare per tutto il tempo dell’intervento. Non ci sono persone ferite o intossicate. ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro : Roma, nuovo allarme incendi su autobus: in fiamme un veicolo in centro Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull’85 che percorreva via dei Fori Imperiali è scattato il sistema ...

Maltempo - nubifragio vicino Roma : allagamenti e auto bloccate : Strade, negozi e scantinati allagati, automobilisti bloccati nelle auto per l’acqua: sono oltre 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel comune di Tivoli, alle porte di Roma, colpito da forti piogge nel pomeriggio. I pompieri sono intervenuti per allagamenti in strade, negozi e scantinati, e danni d’acqua in appartamenti. Almeno due i soccorsi per automobili rimaste bloccate, con persone all’interno, a causa ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell' Atac, il 98. Sul...

Roma - l’autista dell’autobus in fiamme : “Non sono un eroe” : Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” Continua a leggere L'articolo Roma, l’autista dell’autobus in fiamme: “Non sono un eroe” proviene da NewsGo.

Roma : ennesimo problema per autobus Atac : Roma: a causare il problema attivazione estintore automatico Roma – Ennesima disavventura per un autobus Atac. Ci sono stati disagi per alcuni passeggeri a bordo di un’autoveicolo della linea 85 ieri sera, a piazza Venezia. Intorno alle 19.30 il mezzo, diretto alla stazione Termini con a bordo alcune decine di persone, ha terminato la sua corsa all’altezza dell’altare della Patria. La causa è una fuoriuscita di fumo ...

Maltempo - buche su via Salaria a Roma : ancora auto danneggiate : ancora buche su via Salaria con auto rimaste danneggiate. E’ accaduto ieri sera nel tratto tra i civici 959 e 961 in direzione centro quando alla polizia municipale sono arrivate numerose segnalazioni di auto che avevano subito danni a causa delle condizioni del manto stradale. In particolare sarebbe stata una voragine la causa di ruote squarciate o cerchioni rotti. Circa un mese fa sempre su via Salaria una cinquantina di auto in poche ...

Roma - autobus dell'ATAC a fuoco in via del Tritone : PROSEGUI LA LETTURARoma, autobus dell'ATAC a fuoco in via del Tritone é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 12:40 di Tuesday 08 May 2018

Roma - l'autista dell'autobus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Roma - travolta da auto : muore donna : Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Una donna romena di 38 anni è morta in un incidente stradale avvenuto ieri in via Nomentana, all'angolo con via Salvatoretto nella zona di Fonte Nuova (Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mentana. Da una prima ricostruzione la 38enne stava att

Roma - in manette i presunti autori del raid dei Casamonica nel bar : Sono scattate la manette per i quattro presunti autori del raid punitivo in un bar a Roma, a sole 24 ore dalla diffusione del video che li ritrae mentre picchiano una donna disabile e poi a distanza ...