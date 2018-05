Roma | al Sant' Andrea percorso per assistenza vittime violenza

Roma - finti poliziotti rapinavano i passanti : due Casamonica incastrati da una '600' celeste : Tre rapine in pochi giorni e con lo stesso stratagemma: bloccare la vittima predestinata fingendo di appartenere alle forze dell'ordine per farsi consegnare soldi e cellulari. A condurre gli ...

Roma : Santa Bibiana mutilata - il capolavoro di Bernini perde un dito [GALLERY] : La Santa Bibiana del Bernini ha perso un dito : il danno è stato scoperto dopo il ritorno nella sua collocazione originaria, nella chiesa di Santa Bibiana a Roma , in seguito a un trasferimento alla Galleria Borghese dove è rimasta fino al 4 febbraio scorso per un’esposizione. Ad accorgersi del danno è stato il professor Giovan Battista Fidanza, ordinario di storia dell’arte moderna all’Università di Roma Tor ...

Roma - i convocati per il Liverpool : due pesanti assenze per Di Francesco : Roma, i convocati per il Liverpool – Il tecnico della Roma Di Francesco ha convocato 21 calciatori per il ritorno della semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool. Out Diego Perotti ed anche il centrocampista Kevin Strootman che non ce l’ha fatta a recuperare, due assenze pesantissime. Questa la lista dei convocati diramata dall’allenatore giallorosso: Alisson Becker Andrea Romagnoli Lukasz Skorupski Luca ...