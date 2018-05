Roma | aggredita in centro la deputata Michaela Biancofiore

Roma : Biancofiore aggredita in via Nazionale. Sudanese bloccato da Carabinieri : Roma: l’uomo ha spinto la deputata contro un muro Roma – Disavventura la scorsa notte per Michaela Biancofiore. La deputata di FI è stata aggredita la scorsa notte in via Nazionale. Intorno all’una, mentre era intenta a passeggiare con il suo cane, è stata avvicinata da un cittadino del Sudan, con precedenti e colpito da divieto di dimora nel Comune di Roma, che l’ha spinta con violenza contro un muro e ha poi tentato di ...

Micaela Biancofiore aggredita durante un tentativo di rapina a Roma : Brutta avventura la scorsa notte per la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore aggredita durante un tentativo di rapina in via Nazionale, al centro di Roma. La deputata, che intorno all'una stava portando il suo cane a spasso, è stata aggredita da un uomo che nel tentativo di rubarle il cellulare l'ha spinta contro il muro. Lei ha reagito e l'uomo è fuggito. Poco dopo i carabinieri dei nucleo radiomobile di Roma lo hanno ...

Roma - aggredita la Biancofiore Rincorre e fa arrestare lo straniero : Prima lo ha messo in fuga, poi lo ha inseguito e infine ha fatto arrestare il sudanese che l'aveva aggredita nella notte. Michaela Biancofiore , Forza Italia, è stata vittima di una aggressione, ma è ...

Raid a Roma - Casamonica respinge accuse : 'Ho difeso donna aggredita' - : L'esponente della famiglia Romana ha parlato durante l'interrogatorio di garanzia al Regina Coeli. Lui e altri membri dell'omonimo clan sono stati arrestati dopo la duplice aggressione avvenuta nel ...

Roma : Sabato sit-in per verificatrice Atac aggredita : Roma – Di seguito una nota del sindacato Cobas relativa all’aggressione subita da una verificatrice Atac. “Sabato 12 maggio, dalle 10 alle 12, si terra’ un presidio di solidarietà e un volantinaggio presso la fermata metro B della Garbatella, a Roma, per denunciare gli insulti, gli sputi in faccia e infine il lancio di un bastone contro Valeria Pireddu, verificatrice Atac e militante dei Cobas. L’episodio era ...

Roma - raid in bar : troupe di “Nemo” aggredita dai Casamonica : Roma, raid in bar: troupe di “Nemo” aggredita dai Casamonica Roma, raid in bar: troupe di “Nemo” aggredita dai Casamonica Continua a leggere L'articolo Roma, raid in bar: troupe di “Nemo” aggredita dai Casamonica proviene da NewsGo.

Raid Casamonica - gip Roma : "Ostentazione del potere"/ Video - aggredita troupe di Nemo. Calderoli : "Urge 41bis" : Raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. aggredita troupe di giornalisti di Nemo Rai2, il Video(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:02:00 GMT)

CASAMONICA - DOPO RAID AL ROXY BAR AGGREDITA TROUPE DI NEMO/ Video - il gip di Roma : "Ostentazione del potere" : RAID dei CASAMONICA nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. AGGREDITA TROUPE di giornalisti di NEMO Rai2, il Video(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:13:00 GMT)

Casamonica - dopo raid al Roxy Bar aggredita troupe di Nemo/ Video - 4 arresti per l'assalto alla Romanina : raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. aggredita troupe di giornalisti di Nemo Rai2, il Video(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:28:00 GMT)

Roma - troupe di 'Nemo' aggredita durante l'arresto dei Casamonica : Roma, 8 mag. , askanews, Una troupe Rai del programma 'Nemo' è stata aggredita a Roma durante l'arresto dei membri del clan Casamonica. L'inviato Nello Trocchia e il filmaker Giacomo del Buono erano ...

Roma - troupe di Nemo aggredita dai Casamonica durante gli arresti per il pestaggio della disabile : Stavano documentando gli arresti di Antonio Casamonica e di Alfredo Di Silvio, ritenuti responsabili del pestaggio del 1 aprile ai danni di una donna disabile e del titolare del Roxy Bar alla Romanina. Ma la loro presenza non era gradita ai parenti dei due uomini: prima le minacce, poi la violenza. È successo all’alba di oggi a Roma, dove l’inviato di Nemo, Nello Trocchia e il filmaker Giacomo del Buono sono stati aggrediti dalle famiglie ...

Parioli - ragazzo morto per overdose : indagata la fidanzata/ Ultime notizie - Roma : aggredita troupe Tg Lazio : Roma, ragazzo morto per overdose ai Parioli: indagata la fidanzataper omicidio colposo. Le Ultime notizie: sul posto aggredita troupe Tg Lazio che stava girando un servizio sul caso.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:00:00 GMT)

Coppia gay aggredita a Roma : calci e pugni a Trastevere : Una Coppia gay nei giorni scorsi è stata aggredita a Roma. A denunciare i fatti sono Gay.it e Imma Battaglia. La Coppia è stata presa a calci e pugni.

Coppia gay aggredita dal branco/ Roma - picchiati con calci e pugni : Imma Battaglia - “Sindaco venga al Pride!” : Coppia gay aggredita dal branco mentre passeggiava nel quartiere Trastevere di Roma, picchiati con calci e pugni: Imma Battaglia, “Sindaco venga al Pride!”, l'appello alla Raggi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:25:00 GMT)