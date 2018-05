Roma | a Tor Bella Monaca il Bronx dei bus Gli autisti | “Spari | dirottamenti | blocchi

Roma - tornano a casa le gemelline siamesi separate a Roma/ Ma il loro cammino è tutto in salita… : gemelline siamesi separate lo scorso ottobre al Bambino Gesù a Roma tornano a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:32:00 GMT)

Roma - l'ospedale Salvator Mundi International pronto ad accogliere i pazienti del Regno unito : L'azienda ha oggi una rete di 80 ospedali in 40 paesi del il mondo e organizza cure mediche per i pazienti provenienti da tutto il mondo. OAW in numeri: 3 principi fondamentali: qualità, ...

Roma : da centro storico a Montagnola continua lotta a degrado : Di seguito il comunicato emesso dalla Polizia locale di Roma Capitale. Diverse aree della città sono state battute a tappeto, nel corso della settimana, dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Pics ( Pronto intervento centro storico), ai fini del ripristino del decoro urbano. Nella zona di Fontana di Trevi sono stati effettuati numerosi sequestri di articoli contraffatti e merci varie vendute abusivamente. Le violazioni riscontrate sono ...

Roma - falso prete truffatore smascherato dal vero sacerdote : Roma, falso prete truffatore smascherato dal vero sacerdote Come il “Don Matteo” della fiction, il prelato ha messo i panni dell’investigatore per far arrestare il finto don Gabriele Continua a leggere L'articolo Roma, falso prete truffatore smascherato dal vero sacerdote proviene da NewsGo.

Storia di una ladra di libri/ Su Canale 5 il film tratto dal Romanzo di Markus Zusak (oggi - 10 maggio 2018) : Storia di una ladra di libri, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Sophie Nélisse, Nico Liersch, Hildegard Schroedter, alla regia Brian Percival. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:07:00 GMT)

EXPO Consumatori 4.0 al via domani a Roma : una 3 giorni per la transizione verso il futuro : Tanti i temi trattati dalle vari e tavole rotonde e workshop che si susseguiranno nei tre giorni che contano 13 dibattiti e tavole rotonde, oltre 80 protagonisti, 2 spettacoli e una mattinata, quella ...

Roma : Carabinieri operano 7 arresti a Tor Bella Monaca : Roma: in manette 6 pusher e 1 evaso Roma – Sono 7 le persone arrestate e circa 50 le dosi di droga sequestrate dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. Insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, hanno proceduto all’ammanettamento di 6 pusher: 4 cittadini italiani, uno tunisino e uno senegalese. Età compresa tra i 21 e 57 anni, colti con le mani nel sacco mentre spacciavano. Le zone interessate ...

Serie A Roma-Juventus - arbitra Tagliavento. Torino-Spal : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato, valevole come trentasettesimo turno del campionato di Serie A, in programma domenica alle 15. Due gli ...