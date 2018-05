Roma | a fuoco un altro bus Atac in piazza Venezia

Bus Atac a fuoco a Roma - la denuncia di un'autista : Non c'è manutenzione e i colleghi non segnalano per paura : 'Per noi non è una novità che i bus vadano a fuoco, non c'è manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio' . Così un'autista dell' Atac di Roma a Le Iene denuncia il problema delle vetture che guida ...

Roma - autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia : paura in centro - traffico in tilt : Sembrano non finire i guai per i bus della capitale. Dopo i due mezzi dell'Atac andati a fuoco due giorni con il rogo di un bus nella centralissima via del Tritone e un altro in fiamme in periferia, ...

Roma - bus in fiamme. Raggi : “Mezzi vecchi - li stiamo rinnovando. Quello andato a fuoco aveva 15 anni” : “Sono in corso le indagini per accertare le cause. Il punto vero è che il parco mezzi Atac è estremamente vecchio, l’autobus che è andato a fuoco questa mattina aveva 15 anni”. Sono le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo che stamattina un bus è esploso e ha preso fuoco in centro, in via del Tritone. “Da inizio anno abbiamo messo in strada 200 autobus – ha aggiunto Raggi – ma non bastano. Il ...

Roma - un altro mezzo a fuoco : paura sul bus degli studenti : Un altro bus è andato a fuoco a Roma , dopo quello esploso stamani in pieno centro . Un mezzo della linea 06 si è incendiato in una zona periferica, in via di Castel Porziano , di fronte a una scuola. ...

Pelonzi-Piccolo : in 4 ore 2 bus a fuoco. Episodi riflettono momento Roma : Pelonzi-Piccolo: mentre vetture Atac si incendiano Raggi tace Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Antongiulio Pelonzi, capogruppo del PD capitolino e Ilaria Piccolo. “Sono passate solo 4 ore dal bus in fiamme in via del Tritone che all’infernetto ne prende fuoco un’altro. E mentre in aula Giulio Cesare si parla di mobilità sostenibile, per ironia della sorte le vetture dell’Atac si ...

Roma - altro bus a fuoco a Castelporziano : 15.37 Un altro autobus di linea è andato a fuoco nel primo pomeriggio. Dopo l'incidente di questa mattina a via del Tritone a Roma, poco fa le fiamme hanno avvolto un bus a Castelporziano. I vigili del fuoco di Ostia sono presenti sul posto con due automezzi. Non ci sono feriti.

Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma : ecco come si è salvata : Carmen Di Pietro era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma Grosso spavento per Carmen Di Pietro. La showgirl era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma nella mattinata di martedì 8 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha comunicato su Instagram, dove ha postato uno scatto del mezzo incendiato in via del […] L'articolo Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma: ecco come si è salvata ...