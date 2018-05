Rolls-Royce Cullinan - arriva il suv extra lusso. E non ce n’è per nessuno – FOTO : Voi, grotteschi proletari arricchiti alla guida delle vostre Cayenne a nafta, fate strada alla nuova trasposizione su quattro ruote del sibaritismo più sfrenato: cedete il passo a sua maestà Rolls-Royce Cullinan. Ebbene sì, dopo Bentley e Lamborghini (e presto anche Ferrari), anche un altro baluardo della tradizione automobilistica cede alla potenza commerciale dei suv: poche ore fa, infatti, la casa inglese ha tolto i veli alla ...

Rolls-Royce presenta Cullinan - il Suv più costoso del mondo : 'Il lusso non è più un concetto cittadino, anzi significa sempre di più vivere il mondo intero', ha detto Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato di Rolls-Royce. 'I nostri ...

Rolls-Royce Cullinan - Tolti i veli dalla nuova Suv : Lusso senza compromessi. Questa frase è ormai diventata un cliché, ma un marchio più di tutti può utilizzarla senza rischiare di diventare banale. Stiamo parlando della Rolls-Royce che con la nuova Cullinan, la prima sport utility dellintera storia centenaria dello Spirit of Ecstasy, ha deciso di accontentare le richieste dei propri clienti andando a esplorare un segmento inesistente fino a poco tempo fa, quello delle ultra-luxury Suv. ...

Rolls-Royce Cullinan - Ancora un teaser prima del debutto : A poche ore, meno di un giorno, dall'attesa presentazione della Cullinan, la prima Suv della Rolls-Royce, in calendario il 10 maggio, la Casa britannica ha rilasciato un ultimo teaser che mostra il comando multimediale sul tunnel centrale. Appuntamento a domani per lo svelamento ufficiale.

Rolls-Royce Cullinan - Ultimo teaser in vista della presentaizione : A pochi giorni dall'attesa presentazione della Cullinan, la prima Suv della Rolls-Royce, in calendario il 10 maggio, la Casa britannica ha rilasciato un nuovo teaser relativo ai gruppi ottici posteriori.Terminato il Final Challenge Tour in collaborazione con il National Geographic, che dalle Highlands scozzesi ha raggiunto Austria, Middle East e Stati Uniti, chiudendo il triennio di sviluppo e di collaudi, tutto è pronto per ...

Problemi ai motori Rolls Royce - Norwegian rinvia il low cost Milano-Los Angeles : MILANO - I milanesi che vogliono fare un salto a Hollywood con un volo low cost deve pazientare più del previsto. Una nota della Norwegian annuncia infatti che 'a causa del perdurare di una ...

Rolls-Royce Cullinan - La presentazione online il 10 maggio : La Rolls-Royce presenterà la nuova Cullinan il prossimo 10 maggio. L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali social della Casa inglese, chiudendo così un ciclo iniziato nel 2015 con l'annuncio dell'ambizioso Project Cullinan.Pianale in comune con la Phantom. Mentre si sta concludendo il Final Challenge, che vede impegnato un muletto della Cullinan in un tour mondiale seguito dal National Geographic, la Rolls-Royce non ha ancora diffuso i ...

Il playboy schianta la Rolls Royce da 300mila euro. E la abbandona fuggendo con le passeggere in bikini : Il tycoon e famoso playboy britannico Jody Sanders sta percorrendo le strade di Maiorca in compagnia di due ragazze in bikini. Dopo aver sbagliato strada, Sanders decide di fare inversione ad U in mezzo a ristoranti e negozi. Pochi istanti e la sua Rolls Royce Dawn Coupé da 300.000 euro si infrange contro la vetrina di una tabaccheria (nel video lo schianto ripreso dalle telecamere interne). Testimoni presenti sul posto dichiarano di averlo ...

Nokia Body+ recensione : la Rolls Royce delle bilance pesa persone : Quando si pensa a Nokia, si pensa ovviamente agli smartphone. Ma il produttore ha anche una società controllata chiamata Health che commercializza molti prodotti destinati al mondo della salute. Il marchio vende smartwatch, termometri, dispositivi per monitorare il sonno e bilance. È quest'ultima categoria di prodotti che abbiamo potuto testare con Nokia Body+, una ...

Rolls-Royce Phantom - Come va la nuova regina della Casa inglese : Quella che a Goodwood hanno inventato prima di tutti, quella che di elettronico ha poco, quella che fa la differenza tra un'auto con lo Spirit of Ecstasy sul cofano e il resto del mondo. Ovvero un ...

Rolls-Royce Dawn e Wraith - Diamanti e carbonio per le Adamas : Si ispira ai Diamanti la prima Black Badge Collection della Rolls-Royce, la Adamas, un allestimento esclusivo che sarà disponibile su 30 Dawn e 40 Wraith. Le pietre preziose saranno affiancate da esclusive finiture di fibra di carbonio e da materiali pregiati pensati per creare un ambiente estremamente sofisticato pensato per "chi non ha paura di abbracciare una dichiarazione audace e progressista del lusso vero e moderno nella sua forma ...

Rolls-Royce Cullinan - Il prototipo tra le sabbie di Dubai - VIDEO : Dopo i paesaggi della Scozia il Final Challenge Tour della Rolls-Royce Cullinan fa tappa a Dubai. Qui la prima Suv della storia del marchio sfida le dune di sabbia senza risparmiarsi, come dimostrano i passaggi al limite ripresi nel VIDEO ufficiale. Sulle dune senza problemi. La Cullinan affronta la prova passando da una duna all'altra senza apparentemente soffrire della massa e delle dimensioni ragguardevoli: la piattaforma è infatti quella ...

Segnali d'acquisto per Rolls-Royce Holdings : Chiusura del 18 aprile Punta con decisione al rialzo la performance di Rolls-Royce Holdings , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dell'1,07%. Operatività odierna: Lo ...

Positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings : Seduta vivace oggi per Rolls-Royce Holdings , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings ...