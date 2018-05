Ritratto Instagram | cos’è e come si usa

Soggetto a fuoco - sfondo no : su Instagram Story arriva il “Ritratto” : Chi ha una macchina fotografica reflex continui a divertirsi con gli obiettivi corti e il gioco di apertura di diaframma: chi apre le Storie di Instagram, invece, potrà spendere la funzione “Ritratto”. Questa la novità del social network, che introduce il nuovo formato. Accanto a “Superzoom”, sotto il pulsante di registrazione, troverò il comando “Ritratto”: nell’inquadratura, il Soggetto resterà a ...

Non Ho La Funzione Ritratto Su Instagram : Cosa Fare? : Non riesci a fare i Ritratti su Instagram? Il Ritratto su Instagram non appare? “Non ho Ritratto su Instagram”: vediamo come risolvere il problema e come ottenere la nuova Funzione per lo sfondo sfocato (bokeh) Non riesco a fare i Ritratti su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi […]

Come usare la modalità Ritratto nelle Storie di Instagram : Scattare immagini con l'effetto sfocato non è certo una novità nel mondo degli smartphone. Sono almeno un paio di anni che i produttori l'hanno introdotta, grazie all'utilizzo della doppia fotocamera ...

Cos’è “Ritratto” - la nuova funzione delle Storie di Instagram : Serve – indovinate – per fare i ritratti: mette a fuoco i volti e sfuma lo sfondo The post Cos’è “Ritratto”, la nuova funzione delle Storie di Instagram appeared first on Il Post.

Instagram Funzione “Ritratto” Nelle Stories : Cosa E’ - Come Si Usa : Arriva la nuova Funzione Ritratto Nelle Storie di Instagram: Cosa è, Come funziona, Come si usa al meglio. Instagram ha un nuovo filtro “Ritratto” per creare foto con sfondo sfocato (bokeh) davvero cool: ecco Come sfruttarlo al meglio Instagram Funzione “Ritratto” Nelle Stories Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza […]