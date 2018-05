RISULTATI SERIE C Playoff 1^ turno | diretta gol live score I verdetti finali! venerdì

RISULTATI Playoff Serie C - il Cosenza vola al prossimo turno : colpo grosso del Francavilla [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Claudio Grassi - 11/05/2018 Meda, Monza e Brianza (Italia) - ...

RISULTATI SERIE C / Playoff 1^ turno - diretta gol live score. Così agli intervalli! (venerdì 11 maggio) : Risultati Serie C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:35:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Playoff 1^ turno : diretta gol live score. La situazione (venerdì 11 maggio) : RISULTATI SERIE C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in SERIE B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:51:00 GMT)

RISULTATI SERIE C/ Playoff - 1^ turno : diretta gol live score delle partite (venerdì 11 maggio) : Risultati Serie C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:13:00 GMT)

Serie C 38a giornata - i RISULTATI. I verdetti della regular season : La formazione di Scienza ha chiuso sesta in classifica e vola ai playoff dove sfiderà la Virtus Francavilla , mentre Catania e Trapani sono passati per i playoff nazionali. Uno solamente il playout ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Cengiz Under spinge i giallorossi! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite per la 36^ giornata di campionato. Il Napoli frena, la Juventus adesso è a un passo dallo scudetto(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:21:00 GMT)

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata : in campo alla Sardegna Arena! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite per la 36^ giornata di campionato. Il Napoli frena, la Juventus adesso è a un passo dallo scudetto(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:19:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata : Sudtirol secondo nel girone B - Triestina fuori dai playoff! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C. Nell'ultima giornata il Sudtirol e il Catania si prendono il 2^ posto, la Triestina resta fuori dai playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:30:00 GMT)

RISULTATI SERIE D - 8 gol del Messina : spettacolo tra Vibonese e Troina : Risultati Serie D, 8 gol del Messina: spettacolo tra Vibonese e Troina – Si è conclusa la stagione valida per la Serie D, il Messina chiude bene il campionato e rifila 8 gol in trasferta all’Isola Capo Rizzuto. Hanno vinto Troina e Vibonese che si giocheranno la Serie C nello spareggio, la perdente dello spareggio sarà la sfidante dell’Igea Virtus nei play off. Successo per la Palmese contro l’Igea Virtus, blitz del Roccella ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche aggiornate : beffa Como - il Gozzano vola in Serie C con la Vis Pesaro! : RISULTATI Serie D: Classifiche aggiornate, beffa clamorosa per il Como che pareggia e non sfrutta il ko del Gozzano. Piemontesi in Serie C, festeggiano anche Vis Pesaro, Albissola e Vibonese(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:16:00 GMT)

RISULTATI e classifica Serie C Girone C : verdetti ed accoppiamenti playoff : 1/12 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Serie A 2018 - RISULTATI 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

RISULTATI e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Serie A - i RISULTATI della 36ª giornata : Con il pareggio fra Napoli e Torino, la Juventus è a un passo dal suo settimo Scudetto consecutivo The post Serie A, i risultati della 36ª giornata appeared first on Il Post.