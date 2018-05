Risultati Serie C Playoff 1^ turno | diretta gol live score Così agli intervalli!

Risultati Serie C / Playoff 1^ turno : diretta gol live score. La situazione (venerdì 11 maggio) : RISULTATI SERIE C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in SERIE B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:51:00 GMT)

Serie C 38a giornata - i Risultati. I verdetti della regular season : La formazione di Scienza ha chiuso sesta in classifica e vola ai playoff dove sfiderà la Virtus Francavilla , mentre Catania e Trapani sono passati per i playoff nazionali. Uno solamente il playout ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Cengiz Under spinge i giallorossi! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite per la 36^ giornata di campionato. Il Napoli frena, la Juventus adesso è a un passo dallo scudetto(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:21:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Sudtirol secondo nel girone B - Triestina fuori dai playoff! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C. Nell'ultima giornata il Sudtirol e il Catania si prendono il 2^ posto, la Triestina resta fuori dai playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:30:00 GMT)

Risultati Serie D - 8 gol del Messina : spettacolo tra Vibonese e Troina : Risultati Serie D, 8 gol del Messina: spettacolo tra Vibonese e Troina – Si è conclusa la stagione valida per la Serie D, il Messina chiude bene il campionato e rifila 8 gol in trasferta all’Isola Capo Rizzuto. Hanno vinto Troina e Vibonese che si giocheranno la Serie C nello spareggio, la perdente dello spareggio sarà la sfidante dell’Igea Virtus nei play off. Successo per la Palmese contro l’Igea Virtus, blitz del Roccella ...

Risultati Serie D/ Classifiche aggiornate : beffa Como - il Gozzano vola in Serie C con la Vis Pesaro! : RISULTATI Serie D: Classifiche aggiornate, beffa clamorosa per il Como che pareggia e non sfrutta il ko del Gozzano. Piemontesi in Serie C, festeggiano anche Vis Pesaro, Albissola e Vibonese(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:16:00 GMT)

Risultati e classifica Serie C Girone C : verdetti ed accoppiamenti playoff : 1/12 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Serie A 2018 - Risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Risultati Serie A - 36^ giornata LIVE : il Napoli non può sbagliare contro il Torino : Risultati Serie A, 36^ giornata LIVE – Continua il programma della 36^ giornata del campionato di Serie A, nelle partite di ieri successo del Milan contro il Verona, così come quello della Juventus contro il Bologna. Nel lunch match di oggi tutto facile per l’Inter contro l’Udinese, il Napoli in campo alle 15, contro il Torino non può sbagliare. La Lazio in campo contro l’Atalanta, scontro salvezza fondamentale quello tra ...