Rinviati a giudizio i genitori di Matteo Renzi : Firenze, 11 mag. - , AdnKronos, - La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, imputati, assieme all'imprenditore ...

Trentino-Alto Adige - Rinviati a giudizio per i maxi vitalizi l’ex presidente del consiglio regionale e il suo consulente : Rosa Thaler e Günther Tappeiner sono stati rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e truffa ai danni della Regione Trentino Alto Adige. Sono loro gli architetti dei vitalizi d’oro, la legge del 2012 che prevedeva una maxi liquidazione da oltre 90 milioni di euro da dividere tra 130 consiglieri delle Province di Trento e Bolzano. Lo scandalo scoppiò solo nel febbraio 2014, quando venne rese nota la lista con le cifre che i politici stavano ...

Caso multe - due Rinviati a giudizio e sei assolti : Udienza conclusiva questa mattina per il Caso multe di Travagliato. L'udienza In aula, oltre ai tre carabinieri e ai sei vigili di Travagliato, Castrezzato e Roccafranca, è comparsa anche Silvia ...

Non l’avvisano del tumore e lei muore sei mesi dopo : due medici Rinviati a giudizio : Credeva di avere solo dei calcoli alla colecisti e si era fatta operare per toglierli. Ma l'esito nefasto dell'esame istologico non le era mai stato comunicato. Sei mesi dopo l’operazione, Angela D. ha avvertito i primi dolori, ha scoperto di avere delle metastasi al fegato ed è morta.Continua a leggere

Mps - Profumo e Viola Rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso L’ex presidente e l’ex ad sono imputati nell'ambito di uno dei processi sulla crisi dell'istituto bancario senese, in particolare sulla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio Parole chiave: ...

MPS : Profumo e Viola Rinviati a giudizio : Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex presidente ed ex amministratore delegato di MPS (Monte dei Paschi di Siena), sono stati rinviati a giudizio per aggiotaggio e falso in bilancio dal gup di Milano in uno dei procedimenti in corso relativi all’istituto bancario senese. Le accuse a carico di Profumo e Viola sono relative alla contabilizzazione di prodotti finanziaria derivati, tra il 2011 e il 2014, i famigerati Santorini e Alexandria. ...

Ubi - Rinviati a giudizio i manager. Bazoli : "Io sempre corretto" : Sono 39 gli accusati di un presunto patto occulto su nomine e gestione del gruppo Da una parte il sequestro delle deleghe in bianco per le assemblee, in particolare quella decisiva del 2013 che elesse ...

Mps - Profumo e Viola Rinviati a giudizio per tranche derivati : Mps, Profumo e Viola rinviati a giudizio per tranche derivati Il gup respinge la richiesta di proscioglimento fatta dalla procura. Il processo a luglio Continua a leggere

Processo Ubi - gup Bergamo : Bazoli - Massiah e altri 29 Rinviati a giudizio : Il gup di Bergamo ha disposto il rinvio a giudizio per il banchiere Giovanni Bazoli, l'ad di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati , compresa la banca come persona giuridica, per la vicenda ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Viola e Profumo Rinviati a giudizio. In Borsa chiude sopra i 2 - 65 euro : Mps, Viola e Profumo rinviati a giudizio con Salvadori e la stessa banca. MONTEPASCHI in Borsa chiude sopra quota 2,65 euro ad azione. Ultime notizie live di oggi 27 aprile 2018(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:34:00 GMT)