Rihanna | uno sconoscito si è intrufolato a casa sua e ha passato la notte lì sperando di

Dopo Rihanna - Chris Brown allunga ancora le mani su una donna (foto) : “Nessuna violenza - uno scherzo” : Immortalato dai paparazzi mentre stringe le mani intorno al collo di una ragazza, Chris Brown torna a fare parlare di sé in modo nient'affatto edificante. Nella settimana in cui è tornato nella Top 10 della Billboard Hot 100, per la prima volta Dopo quattro anni grazie al featuring con Lil Dick Freaky Friday, i paparazzi lo hanno fotografato con le mani sul collo di una donna, qualche giorno fa a Miami. Le foto sono state pubblicate ...