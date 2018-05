Rigenerazione urbana | Roma Capitale – Soprintendenza Speciale di Roma | nuove strategie

Milano. Un milione di euro per la Rigenerazione urbana : La sfida è ambiziosa. Nell’ambito della strategia di rigenerazione urbana , prioritaria per l’Amministrazione, stimolare e sostenere le iniziative promosse dalle

Milano : torna il bando periferie - 1 mln per Rigenerazione urbana : Milano , 14 mar. (AdnKronos) - Il Comune di Milano raddoppia a quota un milione di euro i fondi per il bando periferie . Con un finanziamento di un milione di euro, la direzione periferie del Comune di Milano sta mettendo a punto la seconda edizione del ' bando alle periferie ', un avviso pubblico che v

Urbact premia Roma Capitale - modello di Rigenerazione urbana e good practice city : Vincente il progetto “Rural” presentato da Roma Capitale nell’ambito del Programma “ Urbact ”, promosso dalla Cooperazione territoriale europea per uno sviluppo urbano sostenibile e integrato. Già titolare del “Progetto Sidigmed – Orti Urbani”, la nostra città si è aggiudicata un ulteriore finanziamento europeo per trasferire le proprie strategie ambientali e di rigenerazione urbana nella città spagnola […]

Ecco 4 - 5 milioni per la Rigenerazione urbana : il progetto di San Giovanni Rotondo secondo nella graduatoria della Regione : Approfondimenti La Regione Puglia sostiene la rigenerazione urbana : sul Gargano un 'tesoretto' di 4 milioni 23 marzo 2018 Quasi 4 milioni e mezzo di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per ...

Al Mipim gli investitori scelgono logistica e Rigenerazione urbana : Per la prima volta dall'avvio della crisi del 2008 l'economia mondiale è in salute. Esordisce così l'analisi di Cbre sulla situazione mondiale e le prospettive del 2018. Nel mondo la discesa della disoccupazione e la crescita dei prezzi delle case hanno

Rigenerazione urbana e impresa a 'Dret & Ledrôs' : Radio Onde Furlane, oltre che in modulazione di frequenza e in streaming, può essere ascoltata anche con tablet, smartphone, iPad e iPod attraverso la apposita App.

La Rigenerazione urbana : un’opportunità per l’area romana : La rigenerazione urbana è un’opportunità per l’area di Roma. Un obiettivo che, per venire raggiunto, richiede indirizzi chiari per sviluppare