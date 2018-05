Renzi | ' Ora tocca a loro | rispettino le promesse folli'

Salvini : «Vedo Di Maio - spero di chiudere intesa per governo». Renzi : «Promesse folli - ora le realizzino» : Il leader della Lega annuncia un vertice decisivo con il M5S. L’ex leader del Pd attacca l’intesa: «Una sola aliquota al 15% (flat tax) e 1.680 netti al mese alle famiglie senza lavoro? Tra promettere sui social e nelle piazze e governare cambia tutto»

Matteo Renzi - il bue che dà del cornuto all'asino : 'Ora Luigi Di Maio e Matteo Salvini rispettino le loro promesse' : La reazione di Matteo Renzi al governo Lega-M5s piove su Facebook. ' Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un ...

Renzi : chiederemo conto bugie elettorali : 10.38 M5s e Lega "hanno promesso tante cose. E su quelle promesse hanno vinto:chiederemo conto delle loro bugie elettorali,ogni giorno.Perché la democrazia non è uno scherzo e dopo questa esperienza di governo giallo-verde sarà chiara a tutti la differenza tra l'estremismo delle promesse a vuoto e il buon senso delle riforme". Lo afferma Renzi in un lungo post su Facebook. Renzi preannuncia un'opposizione"durissima, che si farà sempre ...

Renzi a Ue - M5S-Lega? Ora tocca a loro : ANSA, - ROMA, 11 MAG - "Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci ...

Renzi Ora lancia la sfida : "Lega e M5s mantengano le loro folli promesse" : 'Salvini e Di Maio hanno la maggioranza in Parlamento, con buona pace di chi diceva che il Movimento Cinque Stelle è un partito di sinistra', ora 'tocca a loro', adesso 'devono rispettare le promesse ...

Renzi 'Il governo Lega-5Stelle Ora mantengano le loro folli promesse' : ROMA - L'opposizione, la ricostruzione del Pd, la responsabilità per la tenuta delle Istituzioni. E soprattutto la sfida al duo Salvini-Di Maio: 'Per Lega e M5S sta arrivando il momento delle verità: ...

Governo - Meli : “Renzi brinda per accordo M5s-Lega? Ovvio - non vedeva l’ora”. Battibecco con Vauro e Becchi : Battibecco a L’Aria che Tira (La7) tra Maria Teresa Meli, giornalista de Il Corriere della Sera, Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, e il vignettista Vauro. La firma del Corriere commenta l’accordo di Governo tra Lega e M5S: “Conviene sicuramente a Salvini, soprattutto se le prossime elezioni saranno a breve nel 2019, assieme alle Europee. Se lui fa qualche provvedimento ...

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Governo : Renzi - allucinante campagna elettorale a Ferragosto : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Io trovo allucinante fare una campagna elettorale a Ferragosto, mi sembra una cosa folle. Si sono visti Di Maio e Salvini per decidere quando si vota, a quello che ricordo io lo decide il presidente della Repubblica…”. Lo dice Matteo Renzi a Di Martedì’. L'articolo Governo: Renzi, allucinante campagna elettorale a Ferragosto sembra essere il primo su Meteo Web.

L.elettorale : Renzi - serve ballottaggio : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Bisogna arrivare che i primi due facciano un ballottaggio. Chiunque prende un voto in piu’, poi governa per 5 anni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì. L'articolo L.elettorale: Renzi, serve ballottaggio sembra essere il primo su Meteo Web.

Caccia all'elettorato dem. M5S apre la war room per il voto a luglio - campagna contro il Pd e Renzi : Il Movimento 5 Stelle non ci crede più. Scarica le parole di Giancarlo Giorgetti e di Gian Marco Centinaio, i capigruppo della Lega che continuano ad accreditare abboccamenti e tentativi di ricucitura: "Non ci sono stati più contatti, è solo un modo per far ricadere su di noi la responsabilità della crisi, noi non ci stiamo".Certo, se arrivasse un passo indietro in extremis da parte di Silvio Berlusconi il quadro ...

Luigi Di Maio - fango per spaccare il centrodestra : 'Se Berlusconi e Renzi avessero avuto la maggioranza dopo il voto...' : 'Se dopo le elezioni Silvio Berlusconi e Matteo Renzi avessero avuto la maggioranza, Forza Italia avrebbe mollato Matteo Salvini in due minuti'. Luigi Di Maio, in una intervista a Rtl 102.5, getta ...

