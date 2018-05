Renzi | ' Lega e M5S mantengano le loro folli promesse'

Renzi a Ue - M5S-Lega? Ora tocca a loro : ANSA, - ROMA, 11 MAG - "Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all'Europa. Probabile, dico io. Aggiungo: non piace nemmeno a me, nemmeno a molti di noi. Ma dobbiamo parlarci ...

Renzi : “Lega-M5s - promesse folli e irrealizzabili. Non daremo la fiducia al governo” : “Devono rispettare le promesse folli e irrealizzabili che hanno lanciato e rilanciato sui social e nelle piazze: riusciranno a fare una sola aliquota al 15% (flat tax) e dare 1.680€ netti al mese alle famiglie senza lavoro con due figli? Cosa racconteranno a chi farà la fila per il reddito di cittadinanza?”. All’indomani dell’apertura del tavolo Lega–M5s sulle convergenze per un programma di governo, Matteo Renzi su ...

Governo - Meli : “Renzi brinda per accordo M5s-Lega? Ovvio - non vedeva l’ora”. Battibecco con Vauro e Becchi : Battibecco a L’Aria che Tira (La7) tra Maria Teresa Meli, giornalista de Il Corriere della Sera, Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Genova, e il vignettista Vauro. La firma del Corriere commenta l’accordo di Governo tra Lega e M5S: “Conviene sicuramente a Salvini, soprattutto se le prossime elezioni saranno a breve nel 2019, assieme alle Europee. Se lui fa qualche provvedimento ...

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Governo : Renzi - no Lega-M5S a Mattarella sarebbe schiaffo a istituzioni : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica è lì, ha la pazienza di Giobbe. Sono due mesi che chiede ‘mi portate uno straccio di Governo? Un Governo lo devo avere per mandarlo a Bruxelles, per eliminare le salvaguardie Iva’. Allora sarebbe buon senso anche per i promessi sposi, Salvini e Di Maio, che si mettessero di buzzo buono e al presidente della Repubblica che chiede uno sforzo non avessero il coraggio ...

GIORGETTI - "BERLUSCONI APPOGGIO ESTERNO LEGA-M5S"/ Retroscena - Salvini al telefono con Renzi : "Convincilo tu.." : GIORGETTI, "Berlusconi dia APPOGGIO ESTERNO a Lega-M5s": continua il pressing di Salvini. E spunta un Retroscena: Renzi lo ha telefonato e il leader del Carroccio gli ha chiesto aiuto...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 19:10:00 GMT)

DIREZIONE PD : “FIDUCIA A MARTINA - VOTO UNANIME”/ "No a M5s e Lega" e Renzi punta alla segreteria... : DIREZIONE Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario MARTINA, mandato di fiducia fino all'Assemblea (e non al Congresso)(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 00:08:00 GMT)

Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì unanime in direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

Nel Pd ha vinto Renzi : no a governi con Lega o M5 : La Direzione del Pd che cercava una direzione per il Pd si è chiusa con un armistizio. E all’unanimità ha votato la mozione del segretario reggente Maurizio Martina che di fatto dice: abbiamo scherzato. Nessuna apertura ai 5 Stelle, che pure lui stesso aveva appoggiato; nessuna apertura neanche al centrodestra, di cui pure si era parlato; fiducia allo stesso Martina, almeno fino all’assemblea nazionale; e il solito appello ...

