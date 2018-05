Regolamento e codici di televoto dell’Eurovision Song Contest | chi può votare l’Italia il

optimaitalia

(Di venerdì 11 maggio 2018) Come funziona ildeldell'Eurovision? Tornato in auge da pochi anni in Italia, l'Eurovisionprevede unparticolare per quanto riguarda le votazioni dai Paesi in gara.Sabato sera su Rai 1 andrà in onda la finale dell'Eurovision, in diretta dall'Altice Arena di Lisbona. Vedremo sul palco ben 26 Paesi, che si sono aggiudicati la finale dopo le semifinali andata in onda martedì 8 maggio e giovedì 10 maggio. Tra di essi, vi sono anche i Big 5 (Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Germania) che accedono ogni anno di diritto alla finale, in quanto Paesi fondatori del Festival. Ogni anno a loro si aggiunge anche il Paese ospitante, in questo caso il Portogallo.È possibile teledall'Italia attraverso le modalità seguenti: tramite l'app ufficiale di Eurovision (che converte il voto in SMS), tramite SMS al ...