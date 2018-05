Reddito di inclusione al via | stanziati 300 milioni | requisiti e importi

Reddito di inclusione al via - stanziati 300 milioni di euro : tutte le cose da sapere : È stato approvato ieri dalla Conferenza Unificata il decreto di riparto delle risorse destinate alla realizzazione del piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Primo strumento...

Reddito di cittadinanza - Confindustria : "Spreco ingente"/ "Sbagliato sostituire Reddito di inclusione" : Reddito di cittadinanza, Confindustria: "Spreco ingente". Il Centro Studi si dice critico riguardo la sostituzione del Reddito di inclusione introdotta dall'ultimo esecutivo

Pd - al tavolo con i 5 Stelle Europa - Reddito di inclusione - lavoro e ambiente : Infine, la necessità di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025. © Riproduzione riservata 26 aprile 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Reddito di inclusione - l'assegno slitta a maggio. Colpa della fase di test : Reddito di ricollocazione, manca poco. slitta, però, di un mese rispetto alla data prevista in un primo tempo. 'Si pensava di iniziare ad aprile, ma arriveremo a maggio - confermano all'Adnkronos dall'...

Reddito di inclusione - l'assegno slitta a maggio : «C'è una fase di test». Ecco cos'è successo : Reddito di ricollocazione, manca poco. slitta, però, di un mese rispetto alla data prevista in un primo tempo. 'Si pensava di iniziare ad aprile, ma arriveremo a maggio - confermano all'Adnkronos dall'...

Governo - Pd e M5s avviano dialogo sui temi. Martina : “3 punti - c’è anche Reddito di inclusione”. Loro : “Iniziativa utile” : Dallo scontro, al gelo fino al dialogo sui temi. Ci sono i primi tentativi di confronto tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. E passano, come richiesto dai grillini fin dall’inizio, per tre punti programmatici. E’ stato il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo aver passato le scorse settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali ...

Governo - Martina lancia i 3 punti Pd per il dialogo : Reddito inclusione (allargato) - famiglie e lavoro : reddito d’inclusione (allargato), famiglie e lavoro. La strada del Partito democratico per il dialogo passa per tre punti programmatici che guardano al Movimento 5 stelle. E’ il segretario reggente Maurizio Martina a scongelare ufficialmente i dem: dopo le settimane arroccati sulla linea dell’opposizione a tutti i costi e dopo i primi segnali dal ministro uscente Carlo Calenda, senza dimenticare le parole di Piero Fassino e ...

Reddito di inclusione : da luglio sarà universale - parte lo sblocco dei requisiti Video : A partire dal prossimo primo luglio 2018 si allentano i requisiti necessari per ottenere il Reddito d'inclusione [Video], venendo meno i cosiddetti vincoli familiari che in precedenza rendevano più difficile ottenere il via libera al sostegno economico. Con la Manovra 2018 approvata dal Parlamento lo scorso dicembre sono stati infatti abrogati i cosiddetti requisiti familiari, restando in vigore semplicemente quelli di natura economica, oltre ...

Reddito di inclusione - chi lo ha chiesto in Italia? Anche le mamme sole : Centodiecimila famiglie (comprese le madri single) per un totale di 317mila persone. Sono quelle che hanno avuto diritto al Reddito di inclusione (non quello di cittadinanza proposto nel programma del Movimento 5 Stelle) nei primi mesi di attività del sistema che concede un contributo economico alle famiglie in difficoltà. L’Osservatorio statistico INPS ha presentato i primi dati dando un quadro nazionale. I fondi sono andati per lo più al Sud. ...

Reddito di Inclusione: da luglio sarà universale/ Boom di domande : le nuove regole e i requisiti richiesti : Reddito di Inclusione: da luglio la misura sarà universale, ecco cosa cambia. Boom di domande per il Rei: requisiti, regole e novità nel contrasto alla povertà in Italia

Reddito d’inclusione - boom di domande : la Liguria prima regione al Nord : Già concessi assegni a 1848 famiglie, ma il contributo si incaglia spesso nella burocrazia. Ancora pochi i percorsi di lavoro

Reddito di inclusione - da luglio diventerà universale : ecco chi potrà chiederlo : Ci siamo quasi. A partire da luglio il Reddito di inclusione diventerà universale: non potranno chiederlo solo le famiglie in condizioni di particolare disagio, ma tutti coloro che hanno un Reddito ISEE inferiore ad una...

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore'. Martina 'Ripartiamo dal Reddito di inclusione' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

Martina : vincitori nel caos - Pd propone più Reddito di inclusione : "Mentre regna il caos tra i cosiddetti vincitori del 4 marzo, noi proviamo a fare buona politica. E partiamo dalla proposta per estendere subito il reddito di inclusione contro la povertà". Lo scrive su Twitter il segretario reggente del Pd Maurizio Martina. La proposta di estensione, ...