Recensione Nokia 6 1 | si distingue nel suo essere “tradizionale”

Recensione Nokia 1 : Android Go… non va! : Quando Nokia ha annunciato questo piccoletto con a bordo Android Go, ho sin da subito avuto la curiosità di provarlo e di constatare se effettivamente questo sistema girasse bene su specifiche così modeste. Nonostante le premesse promettenti, però, la realtà e un’altra storia. Confezione Al suoi interno troviamo chiaramente lo smartphone, avvolto in una bustina in plastica trasparente. Subito al di sotto vediamo poi una quantità ...

Nokia Body+ Recensione : la Rolls Royce delle bilance pesa persone : Quando si pensa a Nokia, si pensa ovviamente agli smartphone. Ma il produttore ha anche una società controllata chiamata Health che commercializza molti prodotti destinati al mondo della salute. Il marchio vende smartwatch, termometri, dispositivi per monitorare il sonno e bilance. È quest'ultima categoria di prodotti che abbiamo potuto testare con Nokia Body+, una ...

Recensione Nokia 7 Plus : un Pixel 2 XL Lite concreto e affidabile : Abbiamo provato Nokia 7 Plus, a 399€ offre un hardware di livello e tutta la sicurezza e affidabilità di Android One. Potrebbe diventare presto un best buy, scopritelo subito nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Nokia 7 Plus: un Pixel 2 XL Lite concreto e affidabile proviene da TuttoAndroid.

Recensione Nokia 2 : non all’altezza della fascia bassa : Dopo diverso tempo dal suo arrivo sul mercato, abbiamo avuto l’opportunità di recensire Nokia 2, smartphone di fascia bassa dell’azienda. La nostra esperienza? Non proprio positiva. Confezione La confezione di vendita vede uno stile che rimanda inevitabilmente agli storici prodotti del brand con un’immagine decisamente iconica sulla facciata principale e alcune specifiche sul retro. Una volta aperta, al suo interno ...