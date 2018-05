Real Madrid-Juventus | l' Uefa apre due procedimenti disciplinari su Buffon

La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus : La UEFA ha fatto sapere che il 31 maggio esaminerà il comportamento tenuto da Gianluigi Buffon in Real Madrid-Juventus. Nei minuti finali della partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, Buffon aveva fronteggiato e insultato l’arbitro The post La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus appeared first on Il Post.

"Neymar al Real Madrid" : la voce prende quota : La voce circolava già l'anno scorso: Neymar al Real Madrid. Quella che sembrava una boutade di calciomercato prende quota, e i giornali spagnoli si scatenano. Il fenomeno brasiliano...

Calciomercato : Neymar al Real Madrid? : Getty Images Neymar infatti guadagna attualmente 37 milioni di euro all'anno , cifra che lo rende il secondo calciatore più pagato al mondo dopo Leo Messi e davanti proprio a quel Cristiano Ronaldo ...

Real Madrid - assalto a Neymar : 'Accordo tra i 260 e i 300 milioni' : 1 di 3 Successiva TORINO - Il piano disegnato da Neymar , suo padre e il Real Madrid per far sì che la stella brasiliana il prossimo anno giochi al Bernabeu è entrato nella sua fase decisiva. Lo ...

Barça a valanga - cade il Real Madrid a Siviglia : Il Barcellona, gia' campione di Spagna, continua a vincere e resta imbattuto: la squadra di Valverde al Camp Nou ha superato 5-1 il VillarReal nel recupero della 34ª giornata. Reti di Coutinho, ...

Liga : Barcellona show - cinquina al Villarreal. Real Madrid battuto dal Siviglia : Nei recuperi della 34esima giornata vincono i blaugrana e gli andalusi. I Blancos falliscono l'aggancio all'Atletico in seconda posizione

Calciomercato Inter - chieste informazioni per il ritorno di Kovacic dal Real Madrid : L'Inter rivuole Mateo Kovacic. Non solo Benkovic della Dinamo Zagabria: negli incontri milanesi con l'agente Zdravko Mamic, il club nerazzurro avrebbe sondato il terreno per portare l'ex Interista di ...

Real Madrid - pronta l'offerta per Alisson : Il Real Madrid si muove per Alisson : secondo RMC Sport , i Blancos stanno preparando l'offerta per strappare il portiere brasiliano alla Roma .

Il Real Madrid debutta nel mondo degli eSport in Cina : Anche il glorioso Real Madrid entra nel mondo degli eSport in Cina. Come riporta eSportobserver, il famoso club spagnolo si focalizzerà sul territorio cinese formando una una squadra in FIFA Online 4, anche se al momento non sembra essere stato reclutato alcun giocatore.FIFA Online è il titolo calcistico di maggior successo in Asia ed è particolarmente apprezzato in Cina e Corea del Sud. Il successo del gioco potrebbe essere il motivo che ha ...

Real Madrid - la ristrutturazione del Bernabeu costerà 400 milioni di euro : Definiti i costi per la ristrutturazione dello stadio. I lavori verranno appaltati all'inizio del prossimo anno, ma il gruppo ACS di Florentino Perez non parteciperà. L'articolo Real Madrid, la ristrutturazione del Bernabeu costerà 400 milioni di euro è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - il Real Madrid è più vicino a Salah : TORINO - Nabil Fekir vicino al Liverpool. Secon do la stampa francese e quella inglese il Lione e il club di Anfield avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento del 24enne attaccante franco-...

Real Madrid - follia Neymar : pronti 260 milioni di euro : Real Madrid, follia Neymar- Il Real Madrid è pronto a puntare tutto su Neymar. Secondo quanto rivela il quotidiano spagnolo “AS“, ci sarebbero stati già alcuni contatti tra la società madrilena e l’entourage del giocatore. Perez sarebbe pronto ad un’autentica follia pur di arrivar all’attuale attaccante del PSG pronti 260 milioni Come riporta il giornale […] L'articolo Real Madrid, follia Neymar: pronti 260 ...

Dalla Spagna : 'Real Madrid e Neymar trattano - il Psg chiede 260 milioni' : Madrid , Spagna, - La prossima sessione estiva del calciomercato, così come l'ultima, avrà come tormentone principale il futuro di Neymar . Già da mesi il corteggiamento del Real Madrid è in atto e ha ...

Probabili formazioni Siviglia – Real Madrid - recupero 34^ Giornata Liga 9-05-18 : Domani sera al Sanchez-Pizjuan, il Real Madrid cercherà l’assalto al secondo posto contro un Siviglia, in piena lotta per l’Europa League. Nel recupero della 34^ Giornata, rinviata per l’impegno di Copa del Rey dei padroni di casa, ci sono ancora obiettivi in palio, soprattutto per i Nervionenses. Gli andalusi non sono più allenati da Vincenzo Montella, esonerato dopo l’ennesima sconfitta a Levante, ma dal ...