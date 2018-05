Real-Juve | rosso e sfogo contro l' arbitro | Uefa apre procedimento contro Buffon

UEFA SQUALIFICA BUFFON PER Real MADRID-JUVENTUS?/ Sfogo a fine partita : a fine mese verdetto anche su Pallotta : Juventus, Gianluigi BUFFON: l’UEFA apre due procedimenti disciplinari per la gara col REAL Madrid. Il primo riguarda il cartellino rosso ricevuto, il secondo, le dichiarazioni post-gara(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:21:00 GMT)

La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus : La UEFA ha fatto sapere che il 31 maggio esaminerà il comportamento tenuto da Gianluigi Buffon in Real Madrid-Juventus. Nei minuti finali della partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, Buffon aveva fronteggiato e insultato l’arbitro The post La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus appeared first on Il Post.

Juventus-Morata - l’attaccante può tornare Realmente : ecco come… : Juventus-Morata- A volte ritornano, potrebbe essere proprio questo uno dei casi. Alvaro Morata, secondo quanto riportato dal quotidiano “The Sun” potrebbe far ritorno in bianconero con la stessa formula dell’affare Cuadrado. 3 anni di prestito e obbligo di riscatto fissato a 60 milioni di euro. 20 MILIONI PER TRE ANNI Insomma, con questa formula l’acquisto […] L'articolo Juventus-Morata, l’attaccante può ...

Juventus - Milan 4-0 : cronaca diretta - risultato in tempo Reale : ... Gennaro Gattuso Reti: all'11 st Benatia, al 16' st Douglas Costa, al 19' st Benatia, al 30' st Kalinic , autogol, Ammonizioni: Douglas Costa, Calabria Recupero: 1 minuto nel primo tempo cronaca ...

LIVE Juventus-Milan - Finale Coppa Italia in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo Reale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Milan, Finale di Coppa Italia 2018 allo stadio Olimpico di Roma. Una grande classica del nostro calcio è pronta per regalare grandi emozioni sul rettangolo di gioco capitolino. La formazione di Massimiliano Allegri, prossima ad aggiudicarsi il settimo Scudetto consecutivo, vuol far sua anche questo trofeo per andare ad aggiornare ancora una volta i propri record. Sarebbe il quarto trionfo di ...

Lucescu : 'Juve come il Real - Douglas Costa devastante. Non mi piace il VAR' : Mircea Lucescu, commissario tecnico della Turchia , è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: ' Ho visto una crescita importante del calcio italiano. La Juventus ha dimostrato di essere allo stesso livello del Real Madrid, solo un errore dell'arbitro ha escluso la Juventus. Il rigore ...