Raid in bar a Roma - Di Silvio : "Mi scuso - ero ubriaco e drogato" : "Mi scuso con la giustizia. Ero ubriaco e drogato e non ho capito quello che stava succedendo". Lo ha detto Alfredo Di Silvio, uno degli accusati del Raid in un bar di Roma il primo aprile, nel corso ...

Raid in un bar a Roma - Antonio Casamonica : “Io ho difeso la donna”. Un altro arrestato si scusa : “Ero ubraico” : Due sono stati tecnicamente in silenzio davanti al gip, gli altri hanno risposto. I quattro arrestati per il Raid in un bar della periferia este di Roma hanno scelto strade diverse per affrontare l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma Clementina Forleo. C’è chi ha racconta di essere intervenuto per difendere la donna disabile dal pestaggio, chi assicura di non avere minacciato nessuno e chi chiede scusa con la giustizia ...

Raid nel bar - Antonio Casamonica nega tutto : 'Ho difeso la donna aggredita' : Antonio Casamonica nega ogni accusa davanti al gip Carolina Forleo nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto per il Raid in un bar di Roma avvenuto il primo aprile scorso.: 'Sono ...

Roma - in manette i presunti autori del Raid dei Casamonica nel bar : Sono scattate la manette per i quattro presunti autori del raid punitivo in un bar a Roma, a sole 24 ore dalla diffusione del video che li ritrae mentre picchiano una donna disabile e poi a distanza ...

Raid dei Casamonica al bar - aggredita una troupe di Nemo FOTO e VIDEO : Maggioni-Orfeo, solidarietà a colleghi di Nemo - "Ancora un'aggressione nei confronti di una trasmissione Rai impegnata a raccontare gli sviluppi giudiziari di un grave fatto di cronaca consumato a ...

Roma - Raid dei Casamonica in un bar a Pasqua - 4 arresti : Roma, , askanews, - Sono stati arrestati i quattro esponenti del clan Casamonica ritenuti responsabili del pestaggio ai danni di una donna disabile e del titolare del Roxy Bar nel quartiere Romanina a ...