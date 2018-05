rai * ' THE VOICE OF ITALY 2018 ' | MARYAM TANCREDI | la cantante napoletana del team Al

Lorella Cuccarini contro rai 2 per The Voice/ Fan Caraoke - slitta la messa in onda : il direttore si scusa : Lorella Cuccarini contro Rai 2 per The Voice: Fan Caraoke, slitta la messa in onda e la showgirl polemizza. Su Twitter arrivano le scuse del direttore Andrea Fabiano(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...

Palinsesti Estate 2018 : rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3 - The Good Doctor e torna Velvet : Torniamo a parlare di Palinsesti Tv e lo facciamo con la rete ammiraglia della Rai, Rai 1, che relega a giugno Tutto Può Succedere 3 e The Good Doctor. torna anche Velvet con una nuova produzione intitolata Velvet Coleccion e il Wind Music Awards. E molto altro! Il palinsesto estivo di Rai 1 Di solito l’Estate non è la stagione più adatta per stare davanti alla tv perché con le belle serate si ha voglia di uscire, incontrare gente, fare lunghe ...

OVERKILL’s The Walking Dead : Grant si mostra in un Trailer : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato un nuovo Trailer, dal taglio cinematografico di OVERKILL’s The Walking Dead, per rivelare Grant, il terzo personaggio giocabile di questo videogioco in fase di sviluppo a opera di OVERKILL – A Starbreeze Studio. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram OVERKILL’s ...

The Predator - ecco il teaser trailer del nuovo film della saga : Ritorna la razza di alieni dalla visione termica che ha caratterizzato una delle saghe fantascientifiche più truculente della fine degli anni Ottanta: The Predator, infatti, è una nuova pellicola destinata a continuare le vicende di un gruppo di esseri umani in lotta contro una violenta specie extraterrestre. In queste ore è stato diffuso un primo teaser trailer che anticipa i tratti essenziali della trama. Secondo la sinossi ufficiale, infatti, ...

Primo trailer di Nathan Fillion in The Rookie (video) - da famoso scrittore in Castle ad aspirante poliziotto : Richard Castle scrive un nuovo capitolo della sua vita nel Primo trailer di Nathan Fillion in The Rookie. Il network ABC ha rilasciato un teaser di ventitré secondi che anticipa il suo nuovo procedural drama, in onda probabilmente in autunno negli Stati Uniti. Il canale americano presenterà ufficialmente la serie mercoledì prossimo, nel corso degli upfronts, ma ha deciso di deliziarci con un breve video. La serie è stata ufficialmente ordinata ...

Il nuovo trailer di Overkill's The Walking Dead si concentra su Grant : Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un nuovo trailer dedicato ai personaggi, questa volta focalizzato sul terzo personaggio giocabile nel gioco dopo Aidan e Maya. Grant è significativamente più vecchio di entrambi ed è alla ricerca di suo nipote:Come segnala Gamingbolt, lo sparatutto co-op ha quattro personaggi giocabili e si svolge nello stesso universo della pluripremiata graphic novel di Robert Kirkman. I personaggi, dotati di specifiche ...

The Voice of Italy 5 – Finale del 10 maggio 2018 – Con Costantino della Gherardesca in diretta su rai 2. : Sono passati due anni, ma questa sera alle 21:20 torna su Rai 2 The Voice of Italy, il talent show in cui la voce è l’unica cosa che conta. Dopo un anno di pausa (frutto anche del tracollo negli ascolti patito dalla quarta edizione), il programma riprende con un nuovo conduttore, Costantino della Gherardesca, sempre più asso pigliatutto delle prime serate di Rai 2. Questa sera, in […] L'articolo The Voice of Italy 5 – Finale del 10 ...

Palinsesti Estate 2018 : rai 1 relega a giugno Tutto Può Succedere 3. Arriva The Good Doctor - torna Velvet. Musica con Wind Music Awards - Pino è e Bocelli Firenze : Wind Music Awards 2018 Tra conferme, novità e repliche, l’Estate 2018 di Rai 1 si preannuncia ricca di appuntamenti, che terranno compagnia il telespettatore nei mesi caldi fino all’inizio della prossima stagione televisiva. Ecco il palinsesto dal 3 giugno all’8 settembre – salvo variazioni – messo a punto dalla rete ammiraglia diretta da Angelo Teodoli. Palinsesti Estate 2018, Rai 1: daytime Il daytime conferma i ...