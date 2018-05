Questa è una nuova ' Era meteo climatica' ? Metamorfosi delle stagioni

“Ma è impressionante!”. Louis è appena nato - ma è già una star. Le sue foto hanno subito fatto il giro del mondo - ma Questa in particolare ha lasciato tutti senza parole : Il piccolo Louis Arthur Cgharles è appena venuto al mondo ma ha già tutti gli occhi puntati addosso. Il terzogenito di William e Kate è nato il 23 aprile scorso con un parto lampo che ha tenuto la mamma in ospedale solo il tempo di darlo alla luce, poi tutti a casa felici e contenti. La duchessa di Cambridge è apparsa radiosa e bellissima: abitino rosso, capelli e trucco perfetto, è stata l’invidia di tante mamme. Ma soprattutto ...

Fabrizio Corona torna in tribunale - ma Questa volta è testimone per Sara Tommasi : Milano Camicia bianca, tatuaggi in vista, Fabrizio Corona si presenta in tribunale a Milano e 'per una volta non e' lui l'imputato', commenta con un mezzo sorriso il suo avvocato Ivano Chiesa. Il ...

“Fuori dallo studio!”. UeD : l’ira di Maria De Filippi. Di solito la regina di Canale 5 mantiene sempre la calma - ma Questa volta non ci ha visto più. Di fronte a quel gesto è diventata una iena : A Uomini e Donne delle volte i toni si alzano. Di solito è Tina Cipollari a dare il meglio di sé, ma di tanto in tanto Maria De Filippi alza la voce. Nella puntata del 7 maggio la padrona di casa ha redarguito duramente una signora del pubblico. Il problema è sorto quando la donna ha avuto dei modi pesanti nei riguardi verso una delle ragazze in studio. “Non puoi dire a una ragazza di stare zitta, Rosy si vergogni!”, così ha detto ...

Possibile Facebook a pagamento : Questa volta non è una bufala : Facebook potrebbe davvero diventare a pagamento, andando oltre i confini della bufala che periodicamente ritorna, per mandare nel panico i comuni utilizzatori del social network blu. Si tratterebbe, nel caso, di un'opzione aggiuntiva, che non andrà di certo sostituirsi a quella gratuita, che resterà di base. Lo scopo è quello di diversificare le sorgenti di introito offrendo agli utenti la possibilità di fruire della piattaforma al netto degli ...

Intitolata a Monteluce una rotatoria a Sergio Ramelli/ Questa mattina la cerimonia di inaugurazione : UMWEB, Perugia. Si è svolta questa mattina a Monteluce la cerimonia di intitolazione della rotatoria, posta all'intersezione tra via del Giochetto e via del Favarone, a Sergio Ramelli. Sergio Ramelli, ...

Buon compleanno principessa Charlotte : ecco perché Questa volta non sarà pubblicata una nuova foto della piccola : Peccato! The post Buon compleanno principessa Charlotte: ecco perché questa volta non sarà pubblicata una nuova foto della piccola appeared first on News Mtv Italia.

“Flavio Insinna imbarazzante”. Questa è una bomba : la voce arriva da uno molto bene informato che ha sbugiardato vergognosamente l’ex conduttore di Affari tuoi. Cosa sta facendo per prendere il posto di Fabrizio Frizzi : Fabrizio Frizzi si è spento a 60 anni appena il 26 marzo 2018. La causa ufficiale è un’emorragia cerebrale. Ma quel che è venuto fuori in seguito alla sua morte è che Frizzi fosse molto malato (e consapevole di esserlo). Pare che Frizzi avesse una serie di tumori inoperabili e fosse pienamente consapevole del fatto che non sarebbe vissuto a lungo. Ma non si è mai pronti completamente alla morte. Specie di una persona alla quale si vuol bene. E ...

BIONDO USERÀ AUTOTUNE?/ Amici 2018 - parla Fedez : "Questa è sì una gara - ma del 2018 non del dopoguerra" : BIONDO torna in scena nel serale di Amici 2018, superata la prima fase dovrà duettare con Emma, questo gli permetterà di dimenticare le polemiche? Ci sarà una sorpresa per lui?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Barbara D’Urso - santo cielo! Paparazzi alla riscossa - anche perché Questa sì che è una rarità : la regina della tv in una serata libera. E lei si presenta ‘così’ (occhio all’età : sono 61 quest’anno…) : Non che ci fosse bisogno del Grande Fratello per parlare di Barbara D’Urso, regina degli ascolti Mediaset, ma diciamo che questo ritorno (al reality e in prima serata) offre uno spunto in più per far balzare Carmelita in cima alla lista delle vip più chiacchierate. O la ami o la odi, Barbara. Ma è evidente che sono più le persone che la adorano, rispetto a quelle che non la possono vedere nemmeno scritta. C’è un punto, però, su cui ...

“Perché ha sempre una penna in mano?”. Aida Nizar è entrata al Grande Fratello - ma Questa domanda già attanaglia il pubblico. Ecco la storia di questo ‘vezzo’ della spagnola che ha subito suscitato curiosità : E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista ...

GF : Mariana Falace - le foto choc. La biondissima 23enne è una delle più belle di Questa edizione. Qualcuno - però - ha il sospetto che si sia concessa qualche ritocchino. È davvero rifatta? Ecco cosa “spunta” dal suo passato. Mamma mia : Bella, bellissima, appena entrata nella casa del Grande Fratello 15, Mariana Falace, la modella 23enne di Castellammare di Stabia, ha fatto sussultare i concorrenti. Perché è davvero tanta roba. Bionda, meravigliosa, consapevole della sua beltà, odia che le persone pensino di lei che sia la classica bella senza cervello. Perché odia i giudizi affrettati. Laureata in economia aziendale, ha lavorato come modella per varie pubblicità, ha fatto ...

“Avevo una vita stupenda - ora sono rovinata”. Le tristi parole di Questa ragazza - costretta da un giorno all’altro a vendere casa e tornare dai genitori. Forse non ci crederete - ma i suoi soldi li ha spesi così (senza rendersene conto) : Una vita che sembrava felice e priva di problemi di sorta, quella di questa ragazza bionda e sempre sorridente. Che si è trovata però di colpo a fare i conti con dei gravissimi problemi economici, costretta dall’ammontare di debiti alle spalle a lasciare l’appartamento dove viveva per tornare in fretta e furia a vivere dai genitori, incapace di arrivare a fine mese con le sue sole forze. A rendere virale la sua storia è però ...

Consultazioni governo - Di Maio : 'Salvini prenda una decisione entro Questa settimana' : E' finito l'incontro tra il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la delegazione del M5s guidata da Luigi Di Maio nell'ambito del mandato esplorativo concesso dal Colle. Di Maio:...

“Mi ha molestata”. Bufera sulla famosa cantante. E stavolta la verità sembra proprio Questa. A denunciare gli abusi infatti è una donna a lei molto vicina. E adesso per lei si mette malissimo : Tegola per Mariah Carey, dopo il malore dello scorso novembre che l’aveva costretta a cancellare alcune tappe del tour ecco che una nuova e peggiore burrasca è pronta ad abbattersi. L’accusa nei confronti della cantante, idolo dei teenager e regina del Natale, è pesante ed arriva da dentro il suo entourage. Ad attaccarla infatti è la sua ex manager Stella Stolper, che, a quanto riportano i ben informati, sarebbe pronta a trascinarla in ...