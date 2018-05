Quasi 600mila italiani lavorano meno di 10 ore alla settimana | donne e anziani soprattutto

Disturbi mentali e psichici - Pronto soccorso in emergenza/ Quasi 600mila accessi - ma ricovero nel 13% dei casi : Disturbi mentali e psichici , Pronto soccorso in emergenza : Quasi 600mila accessi , ma ricovero nel 13% dei casi . Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal ministero della Salute(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:43:00 GMT)

Gentiloni - il suo governo in carica per gli affari 'ordinari' ci costa Quasi 600mila euro al giorno : E' in carica per 'gli affari correnti' . In pratica, fa poco o niente. Ma, in attesa che , e se, la matassa per la formazione di un nuovo esecutivo venga sciolta dopo le elezioni del 4 marzo, il ...