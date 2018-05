Pupo porno a Las Vegas | a Le Iene il suo primo film hard e i «consigli» di Rocco Video

Le Iene - Pupo e il suo debutto nel mondo del porno : com’è andata a finire? : Dopo la marijuana, il porno. Pupo, anzi Enzo Ghinazzi, continua la sua esperienza americana con Le Iene e si conferma un 62enne con un’attitudine a dir poco rock’n’roll. “Il Ghinazzi” stavolta si trova a Las Vegas e l’occasione sono gli AVN awards, cioè una specie di oscar del porno. Obiettivo del servizio è raccontare lo stato dell’arte dell’industria dell’hard. Ma non solo: Pupo ha ...

Le Iene Show - Pupo e Rocco Siffredi insieme agli Oscar del Porno : Dopo aver realizzato un reportage in California, in veste di inviato speciale per Le Iene Show, il programma di Italia 1 condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari con la partecipazione della Gialappa's Band, dedicato alla legalizzazione della vendita della marijuana per scopo ricreativo, Pupo ha realizzato un altro servizio "estremo", questa volta ambientato nel mondo del Pornografia.Ricordiamo che, nel servizio dedicato alla ganja, Pupo, ...

