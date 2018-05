PROGETTO SQUADRE B E' UFFICIALE Seconde formazioni di Serie A in Serie C | si

Costacurta annuncia le seconde squadre/ Serie A : "Giocheranno in Serie C : ecco il PROGETTO" : Costacurta annuncia le seconde squadre, il sub-commissario della Figc rivela la novità per i club di Serie A, con le formazioni che giocheranno in Serie C(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:56:00 GMT)