Prof | ' Shorts troppo corti' | studentessa si spoglia durante la seduta di laurea

Blastingnews

: mai che succedesse da noi... - FreakDeckard : mai che succedesse da noi... - SamueleAbbate82 : Usa, la prof.: 'I tuoi shorts sono troppo corti'. E lei si spoglia per la tesi - cosmopin : Usa, la prof.: 'I tuoi shorts sono troppo corti'. E lei si spoglia per la tesi -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Unadella Cornell University di New York, Letitia Chai, si é svestita mentre discuteva la sua tesi dal titolo Acting in public: Performance in Everyday Life. L'antefatto L'atto provocatorio e apparentemente illogico sarebbe invece una risposta a quanto avvenuto pochi giorni primale prove della presentazione. In quella occasione, laessoressa che va Letitia avrebbe rivolto una critica alla giovane, sottolineando quanto glidi quest'ultima fossero. Scrive la Chai su Facebook VIDEO: La prima cosa che mi é stata detta dalla docente é stata 'Vorresti realmente indossare questi abiti? Hai seriamente intenzione di farlo?' . Le polemiche Uno scambio di battute che ha avuto il gusto di una sfida femminile più che una presa di posizione ideologica da 'femen'. Laessoressa Rebekah Maggor,universitaria del corso Performing and media arts, ...