Prodotti solari online | guida all’acquisto

(Di venerdì 11 maggio 2018) Qualcuno avrà già approfittato delle alte temperature per una capatina al mare o semplicemente per prendere il sole al parco o sul balcone di casa. Come prepararsi quest’anno all’esposizione solare? Idealo ha definito il profilo dell’acquirentedie analizzato quali sono ida lui/lei più ricercati. Chi acquista? Il profilo dell’acquirentedisu idealo è per il 72,8% donna, ma anche uomo per un buon 27,2%. Per quanto riguarda l’età, il 31% ha tra i 35 e i 44 anni, il 25,9% tra i 25 e i 34 anni, mentre il 18% tra i 45 e i 54 anni. Il fatto che già in giovane età si cominci a proteggere la pelle dai raggiè un dato molto positivo. Infatti per quanto sia piacevole la doratura della pelle dal sole, l’azione dei raggi UVA, UVB e IR è estremamente nociva per la salute della pelle. A ciò si aggiunge il fatto che, ...