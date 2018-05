Processione e messa nell' area del sisma per la Santa Restituta | patrona dell' isola

Si apre il Sinodo diocesano : la Messa alle 16 : 00 - poi la Processione verso San Domenico : D alle ore 16 al termine dei lavori della prima Congregazione generale, l'emittente TSD seguirà in diretta l'intero evento , canale 85 sul digitale terrestre e in diretta streaming all'indirizzo www.

Di Maio va a messa - la Processione dei sostenitori per un selfie e una stretta di mano : Abbraccio dei sostenitori e messa per il capo politico dell’M5S, Luigi Di Maio, nel weekend pasquale, prima di tornare a pieno nella politica con le consultazioni che partiranno dopo la pausa pasquale. L'articolo Di Maio va a messa, la processione dei sostenitori per un selfie e una stretta di mano proviene da Il Fatto Quotidiano.