privacy internet gdpr icann whois regolamento europeo

Internet : al via la campagna per Qwant - il motore di ricerca che tutela la privacy : “Qwant non è solo il motore di ricerca europeo che rispetta la privacy di chi naviga in rete, è anche un motore di ricerca efficace e in molti casi con piu’ risultati di Google, e soprattutto a distanza di tempo fa bene al portafoglio degli utenti“: risponde così Eric Leandri, presidente e fondatore di Qwant, il motore di ricerca europeo nato in Francia nel 2013, a chi gli chiede per quale motivo gli internauti dovrebbero ...