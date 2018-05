Primo trailer del finale di Arrow 6 tra bombe ed esecuzioni | chi morirà?

Primo trailer di Nathan Fillion in The Rookie (video) - da famoso scrittore in Castle ad aspirante poliziotto : Richard Castle scrive un nuovo capitolo della sua vita nel Primo trailer di Nathan Fillion in The Rookie. Il network ABC ha rilasciato un teaser di ventitré secondi che anticipa il suo nuovo procedural drama, in onda probabilmente in autunno negli Stati Uniti. Il canale americano presenterà ufficialmente la serie mercoledì prossimo, nel corso degli upfronts, ma ha deciso di deliziarci con un breve video. La serie è stata ufficialmente ordinata ...

Nel video del Primo trailer di Tredici 2 nuove relazioni - il processo e tante lacrime : chi sta mentendo? : Qualcuno sta mentendo, il pubblico ne era sicuro nella prima stagione e lo è ancora di più adesso che ha visto il video del primo trailer di Tredici 2. A pochi giorni dalla messa in onda della serie tv su Netflix, ecco che si alza ufficialmente il velo su una seconda stagione discussa e che non tutti avrebbero voluto. La storia di Hanna poteva concludersi benissimo nella prima stagione ma così non è stato. La voglia di mostrare un processo ...

Primo trailer de Il Miracolo con Guido Caprino tra disperazione e paura : la trama della serie di Nicolò Ammaniti : Il Primo trailer de Il Miracolo anticipa il debutto della prima serie di Niccolò Ammaniti in onda dall'8 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic con Guido Caprino, Elena Lietti, Lorenza Indovina, Sergio Albelli e con la partecipazione di Alba Rohrwacher e Tommaso Ragno. Un cast di tutto rispetto per un thriller che si annuncia già eccentrico e interessante e che piazza la serie originale Sky tra quelle più attese di questa primavera. La serie ...

Piccoli Brividi 2 : il Primo teaser trailer e il titolo ufficiale del sequel - Best Movie : Costato 58 milioni di dollari, il film ne ha poi incassati oltre 150 milioni in tutto il mondo. Non una cifra per cui strapparsi i capelli di gioia, ma evidentemente abbastanza per convincere la Sony ...

Fused Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostra nel Primo gameplay trailer : Finalmente Bandai Namco ha mostrato, come promesso, il gameplay trailer di Fused Zamasu, il prossimo personaggio DLC - il terzo, per la precisione - che si aggiungerà in Dragon Ball FighterZ ma che non ha ancora una data di uscita. Si tratta del solito, breve character trailer volto a mostrarci le mosse e le tecniche principali del personaggio. Ripercorriamone insieme tutte le caratteristiche principali fin qui delineate: La fusione di ...

La nascita di Venom nel Primo trailer del nuovo film Sony-Marvel : Indietro 24 aprile 2018 2018-04-24T12:25:59+00:00 ROMA – “Ognuno ha i suoi conflitti, le sue difficoltà… i suoi demoni!” Uno dei personaggi Marvel più enigmatici, complessi e tosti arriva sul grande schermo dal 4 ottobre 2018. L’attore candidato all’Oscar Tom Hardy è Venom nel primo trailer rilasciato da Sony Pictures. Completano il cast Michelle Williams, Riz […]

Il Primo trailer di 'The Rain' farà impazzire tutti i nostalgici di The Walking Dead : Non ci sono zombie , a quanto pare, , ma c'è l'apocalisse. Dal 4 maggio sarà disponibile su Netflix 'The Rain', la prima serie tv danese. Il primo trailer mostra un mondo diverso da come lo conosciamo: sei anni dopo la diffusione di un virus portato dalla pioggia che ha sterminato quasi completamente l'intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano ...

The Innocents : Primo trailer del drama soprannaturale di Netflix : Come mostra il Primo trailer diffuso dal servizio di video in streaming, gli adolescenti Harry e June , interpretati da Percelle Ascott e Sorcha Groundsell , decidono di fuggire dalle oppressioni ...

Il Primo trailer di Battlefield V potrebbe essere pubblicato molto presto : EA ha annunciato non molto tempo fa che Battlefield V sarà il prossimo sparatutto in uscita nell'ottobre di quest'anno, in sostituzione dell'attesissimo Anthem di BioWare, che, invece, vedrà la luce solamente all'inizio del 2019. Da allora, tuttavia, abbiamo sentito molto poco del nuovo FPS: come ci ricorda Gamingbolt, non c'è stato ancora un trailer o informazioni più dettagliate. Ma, a quanto pare, tra non molto tempo le cose potrebbero ...

Underworld Ascendant : Pubblicato il Primo Teaser Trailer : 505 Games e OtherSide Entertainment sono felici di condividere il primo Teaser Trailer di Underworld Ascendant, il nuovo progetto dello studio indipendente fondato da leggende dell’industry quali Warren Spector (Ultima Underworld, System Shock, Deus Ex) e Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief). Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Underworld Ascendant si mostra in un Trailer In ...

Pose : ecco il Primo trailer della serie transgender di Ryan Murphy! : FX ha finalmente diffuso il primo trailer, che ha più la forma di una vera e propria preview del mondo che andremo a indagare, la serie sarà infatti un dance musical ambientato negli anni '80. Nel ...

Il 'colpo del secolo' si tinge di rosa nel Primo trailer di Ocean's 8 : Girato in esterni a New York e dintorni, la sua uscita nelle sale è prevista a partire da Giugno 2018 e sarà distribuito nel mondo dalla Warner Bros. Pictures, una società della Warner Bros ...

Underworld Ascendant : Pubblicato il Primo Teaser Trailer : 505 Games e OtherSide Entertainment sono felici di condividere il primo Teaser Trailer di Underworld Ascendant, il nuovo progetto dello studio indipendente fondato da leggende dell’industry quali Warren Spector (Ultima Underworld, System Shock, Deus Ex) e Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief). Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Underworld Ascendant si mostra in un Trailer In ...

Gli Incredibili 2 : un Primo sguardo al villain nel nuovo divertentissimo trailer ufficiale - Best Movie : [Per tutte le news e gli aggiornamenti sul mondo dell'animazione, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] La famiglia di supereroi più spassosa del grande schermo sta per tornare! Online, infatti, è stato diffuso il nuovo trailer ...