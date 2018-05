Primo gameplay trailer per Gray Dawn | il titolo horror in cui vestiremo i panni di un

Primo gameplay trailer per NBA Playgrounds 2 : Saber Interactive ha rilasciato il Primo trailer di gameplay per NBA Playgrounds 2, il gioco in arrivo questo mese per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel nuovo episodio di NBA Playgrounds saranno apportate importanti modifiche rispetto al Primo capitolo, ad esempio sono previste migliorie per quanto riguarda il comparto multiplayer locale, saranno introdotti nuovi campi da basket e la Playground Championship, ovvero la classifica mondiale ...

MotoGP 18 si mostra nel Primo video di gameplay : A distanza di qualche tempo dall'annuncio ufficiale del nuovo MotoGP 2018 di Milestone e Dorna Sports S.L., ora possiamo finalmente vedere il titolo in azione nel primo video di gameplay.Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del pianeta. MotoGP 18 darà l'opportunità a tutti i videogiocatori di prendere parte in prima ...

God Eater 3 : diamo un Primo sguardo al titolo con un video gameplay : Diversi venditori giapponesi hanno realizzato delle nuove anteprime di God Eater 3, basandosi sulla demo mostrata all'"Early Hands-On & Development Summit" che si tiene a Tokyo tra il 28 e il 30 aprile, riporta Gematsu.L'anteprima proposta da Dengeki Online presenta quattro minuti di gameplay catturati off-screen dalla demo mostrata all'evento, video che possiamo vedere riproposto qui di seguito.God Eater 3 sarà distribuito in tutto il mondo ...

Fused Zamasu in Dragon Ball FighterZ si mostra nel Primo gameplay trailer : Finalmente Bandai Namco ha mostrato, come promesso, il gameplay trailer di Fused Zamasu, il prossimo personaggio DLC - il terzo, per la precisione - che si aggiungerà in Dragon Ball FighterZ ma che non ha ancora una data di uscita. Si tratta del solito, breve character trailer volto a mostrarci le mosse e le tecniche principali del personaggio. Ripercorriamone insieme tutte le caratteristiche principali fin qui delineate: La fusione di ...

Wolfenstein 2 : ecco il Primo gameplay per la versione Switch catturato in direct feed : Wolfenstein II: The New Colossus sta per giungere anche per Nintendo Switch, si tratta infatti di uno dei titoli che erano presenti al PAX East 2018 che si sta svolgendo a Boston proprio in questi giorni.Come possiamo vedere da video proposto qui di seguito, ora è finalmente disponibile in rete la versione integrale del filmato precedentemente catturato off-screen, grazie ai ragazzi di GameXplain.Si tratta di un gameplay di 25 minuti nel quale ...

Spyro Reignited Trilogy : Annuncio ufficiale e Primo gameplay Trailer : Activision annuncia ufficialmente il ritorno di Spyro con la Reignited Trilogy, in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Il ritorno di Spyro In Spyro Reignited Trilogy, i giocatori potranno rivivere le avventure del celebre draghetto con la trilogia originaria in alta definizione. La trilogia ...

RollerCoaster Tycoon per Switch : vediamo il Primo gameplay offscreen : Al GDC di questa settimana era presente anche RollerCoaster Tycoon per Nintendo Switch, e come riporta Nintendoeverything il gioco si mostra nel suo primo gameplay, catturato offscreen.Possiamo vedere 10 minuti di gioco assieme ai commenti degli sviluppatori. RollerCoaster Tycoon è un videogioco manageriale, primo dell'omonima serie, che simula numerosi aspetti della gestione di un parco divertimenti.Read more…

Travis Strikes Again : No More Heroes si mostra nel Primo folle trailer gameplay : Che Travis Strikes Again: No More Heroes potesse non essere un capitolo classico dell'IP creata da Goichi "Suda 51" Suda e da Grasshopper Manufacture era nell'aria ma il primo trailer gameplay pubblicato nel corso del Nintendo Direct, e passato ingiustamente un po' in sordina, è probabilmente inaspettato per molti fan.Come rivelato da Nintendo e riportato da Polygon, il titolo comprendere al proprio interno sette diversi generi e supporterà ...