Pressione idrostatica capillare

ideegreen

(Di venerdì 11 maggio 2018) Laè legata a quella che conosciamo come spinta di Archimede, vedremo come e perché. Per capire di cosa si tratta basta pensare ad un fluido in quiete e alla forza che esso esercita sull’unità di superficie con cui è a contatto normalmente. Su un vetro, sul nostro corpo, su una diga, su un bicchiere… quanti esempi di! (altro…)Idee Green.