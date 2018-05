Prende il treno e poi scompare | Andrea Cipriano da ieri non dà notizie di sé

Cremona : Prende a calci e pugni il capotreno che aveva discusso con la moglie : Il ferroviere stava aspettando una pedana speciale per poter far salire a bordo il figlio disabile della donna, che offesa lo ha caricato da sola per poi avvertire il marito che ha atteso il ...

MONZA-ARCORE - 67ENNE TRAVOLTO E UCCISO DAL TRENO/ RiPrende Linea verso Milano dopo ritardi di 2 ore : Monza, uomo di 67 anni investito e UCCISO dal TRENO: forse suicido. Disagi e ritardi per i viaggiatori sulla tratta Milano-Lecco, traffico ferroviario sospeso poi riattivato (Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:00:00 GMT)

Prende il treno e scompare - lieto fine a Venezia : Sara è stata ritrovata : E' stata ritrovata Sara, la 14enne di Pieve di Cadore scomparsa da giovedì scorso dopo aver preso un treno diretto a...

Sara Prende il treno e scompare - l'appello del papà : "Torna casa - ti voglio bene" : Non si hanno più notizie di Sara, la 14enne scomparsa giovedì pomeriggio dopo aver preso un treno dalla stazione ferroviaria di Calalzo per raggiugere Venezia. Il suo cellulare avrebbe agganciato una cella...

Stazione Centrale - tenta di Prendere il treno con 20mila euro di hashish in valigia : arrestato : Non era in regola con i documenti e aveva 2 chili di hashish. È stato fermato dai finanzieri vicino alla Stazione Centrale mentre tentava di prendere un treno insieme alla moglie. L'epilogo? Le ...

Donna si masturba sul treno - un uomo si avvicina e succede l’incredibile. Mentre era in viaggio vede una signora molto ‘indaffarata’ così decide di ‘fare qualcosa’. Prende una bottiglietta e quello che fa è assurdo : “Cose dell’altro mondo…” : Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si ...