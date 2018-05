' Premier terzo' | spunta il nome di Massolo Di Maio a Salvini | ' Noi due ministri'

“Premier terzo” - spunta il nome di Massolo| : Convergenza tra Lega e Cinque Stelle sul diplomatico presidente dell’Ispi Resta in campo anche Belloni. Lo schema: Interno alla Lega e Esteri al M5S

Tavolo Lega-M5s : ok flat tax e pensioni Primo accordo sul Premier : sarà "terzo" : La prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega "sarà pronta entro tre giorni". Si parla di accordo su numerosi punti tra cui aiuti per i contribuenti in difficoltà, studio sui minibot, flat tax,riduzione costi della politica, lotta alla corruzione, contrastoall'immigrazione clandestina, legittima difesa.

Toto-governo - duello tra Di Maio e Salvini : come Premier «terzo» spunta Massolo : Pressing del M5S, ma il leader leghista vuole restare fuori. L’ambasciatore già capo dei Servizi segreti piace molto al Carroccio per guidare l’esecutivo. Calderoli potrebbe guidare le Riforme, mentre l’anti-euro Borghi l’Economia

Spadafora : Premier M5S-Lega? Nome terzo : 21.35 Sulla premiership del governo M5S-Lega è molto probabile "un Nome terzo" che "rappresenti il contratto di governo". Così Spadafora del M5S a Porta a porta. "Avremo 20 ministri, competenti. Giuramento entro la prossima settimana". Su Berlusconi:"Ha fatto un atto di responsabilità. Ci sta consentendo di far nascere il governo".Il conflitto di interessi? "E' un dovere". La legge "non la facciamo per qualcuno o contro qualcuno". Assicura: ...