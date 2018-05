Premier M5S-Lega | tutti i veti incrociati da superare per arrivare all’accordo

M5S-Lega - sintonia sul programma. 'Si va verso un Premier terzo. Conflitto di interessi nel contratto' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

Il M5s non vuole Giorgetti. E allora chi sarà Premier ? : I parlamentari della Lega continuano a rilanciare il nome di Giancarlo Giorgetti come figura più adatta a ricoprire il ruolo di candidato premier. "Sarebbe gradito - sottolineano molti deputati e senatori - al Quirinale e anche a livello internazionale". Ma sul numero due del Carroccio ci sarebbe l'alt del M5s. L'ipotesi che viene accreditata da fonti di centrodestra è che il consigliere ...

Governo Lega-M5s : piena sintonia sul programma - il Premier sarà terzo : ... si parla di una personalità di alto rango, non parlamentare, e, preferibilmente non tecnica, anche se su quest'ultimo punto di dipenderà anche dal livello di esperienza politica di una eventuale ...

Spadafora : Premier M5S-Lega? Nome terzo : 21.35 Sulla premiership del governo M5S-Lega è molto probabile "un Nome terzo" che "rappresenti il contratto di governo". Così Spadafora del M5S a Porta a porta. "Avremo 20 ministri, competenti. Giuramento entro la prossima settimana". Su Berlusconi:"Ha fatto un atto di responsabilità. Ci sta consentendo di far nascere il governo".Il conflitto di interessi? "E' un dovere". La legge "non la facciamo per qualcuno o contro qualcuno". Assicura: ...