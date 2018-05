Potenza | esce in cerca di asparagi e non fa ritorno a casa | scattate le ricerche

meteoweb.eu

: Labbra: È un leggerissimo spostamento d'aria quello che, dall'istante in cui esce dalle tue labbra appena dischiuse… - eroticiracconti : Labbra: È un leggerissimo spostamento d'aria quello che, dall'istante in cui esce dalle tue labbra appena dischiuse… - CronacheMc : SERVIZIO AGGIORNATO - La donna è stata ritrovata morta lungo il fiume Potenza - letydark855846 : RT @CronacheMc: SERVIZIO AGGIORNATO - La donna scomparsa è stata ritrovata morta lungo il fiume Potenza -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Un 69enne di Noepoli, nel Potentino, si è allontanato daalla ridi, e non ha fatto: non si hanno più sue notizie dal pomeriggio di ieri. I familiari hanno avvisato le forze dell’ordine e sonosubito leche vedono impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco, e volontari della Protezione civile e di altre associazioni. L'articoloindie non faleMeteo Web.