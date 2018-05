Porti | sciopero di 24 ore dei lavoratori marittimi

Porti : a Trieste scatta lo sciopero contro la deregulation : Braccia incrociate per l'intera giornata, domani, per i portuali e i lavoratori dei servizi tecnico nautici. A proclamare lo sciopero, che a Trieste sarà accompagnato da un presidio in programma dalle ...

AeroPorti/ Martedì nero per sciopero Enav. Voli cancellati Alitalia - Ryanair - Easyjet e altri : Martedì nero per lo sciopero Enav negli Aeroporti. Più di 700 i Voli cancellati. Alitalia, Ryanair ed Easyjet garantiscono il rimborso del biglietto o il cambio prenotazione(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:44:00 GMT)

AeroPorti - sciopero Enav : a Fiumicino cancellate 100 partenze - 85 sono Alitalia : Molti voli cancellati per gli scioperi di domani dei controllori di volo dell'Enav. Si tratta di due scioperi nazionali, il primo dalle 10 alle 18 indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Uil ...

AeroPorti - martedi sciopero : due stop nazionali e a Fiumicino : Martedì sono previste due distinte azioni di sciopero a livello nazionale: dalle 10 alle 18 indetta dalle organizzazioni sindacali Filt - Cgil, Uil Trasporti e Unica e dalle 13 alle 17 indetta dalle ...

Porti : sospeso sciopero 72 ore lavoratori siciliani : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Stop allo sciopero di 72 ore dei circa 500 lavoratori portuali siciliani previsto dalla mezzanotte del 3 maggio alla mezzanotte di sabato 5. A deciderlo sono stati i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti dopo un incontro con la Caronte&Tourist avvenu

Porti : lavoratori siciliani in sciopero per 72 ore : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Si fermeranno per 72 ore, dalla mezzanotte di domani 3 maggio a sabato 5, i lavoratori portuali di tutta la Sicilia. Lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti si inserisce nell’ambito della vertenza sull’autoproduzione, ovvero la scelta di alcuni armator

Tua - sciopero il 2 maggio - possibili disagi per traPorti : L'Aquila - Per il giorno mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 00:00 alle 05:30, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00, è indetto uno sciopero da parte di una sigla sindacale che potrebbe produrre qualche difficoltà nell’effettuazione dei servizi sia autolinea che ferroviari. A causa delle modalità dall’astensione lavorativa, alla ripresa del servizio a termine delle tre fasce indicate, alcune ...

Toscana AeroPorti - 8 maggio 2018 proclamato sciopero locale : USB Lavoro Privato a Firenze e USB Lavoro Privato e FILT-CGIL a Pisa hanno proclamato per l' 8 maggio 2018 uno sciopero locale di 8 ore dalle 10:00 alle 18:00, che coinvolgerà il personale degli scali ...

Porti : sindacati - 11 maggio sciopero nazionale : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Venerdì 11 maggio, sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dei Porti e marittimi”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasPorti per “i molti casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto in merito dalla legge 84/94 sui Porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza. Inoltre per l’incertezza ...

Incidenti sul lavoro - mercoledì sciopero in tutti i Porti italiani : Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato, per mercoledì 18 aprile, uno sciopero nazionale di un'ora in tutti i porti italiani alla fine di ogni turno di lavoro. La decisione è stata presa ...

Sciopero trasPorti aprile-maggio 2018 : calendario treni - autobus e aerei Video : Torna l'aggiornamento sugli scioperi dei trasporti a cavallo tra aprile e maggio, con le date in calendario per treni, autobus e aerei. Di recente c'è stata la revoca dello Sciopero ferroviario del 13 aprile [Video], che coinvolgeva inizialmente Trenord, Italo NTV e FSI. Nei prossimi giorni, sono previste nuove proteste nel settore del trasporto ferroviario, anche se solo a livello locale. La preoccupazione maggiore arriva dal comparto #Aereo, ...

Sciopero aeroPorti - Lufthansa martedì cancella 800 voli : martedì il sindacato Verdi ha indetto uno Sciopero negli aeroporti di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema. La protesta interessa i servizi di assistenza a terra, i servizi di supporto e anche parte ...