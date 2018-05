Popcorn a parte | qual è il programma del Pd di Martina?

huffingtonpost

: Esatto. L'opposizione non è irrilevanza, ma parte della democrazia. Ma ... ormai si preferiscono i #popcorn - cuiprodestp : Esatto. L'opposizione non è irrilevanza, ma parte della democrazia. Ma ... ormai si preferiscono i #popcorn - chiaberger : RT @CanciAbo: @chiaberger Parte il governo più a destra dalla caduta del fascismo e i @piovonorane sono scandalizzati da UNA FAKE NEWS sui… - CanciAbo : @chiaberger Parte il governo più a destra dalla caduta del fascismo e i @piovonorane sono scandalizzati da UNA FAKE… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Alcuni giorni fa in tv scorrevano le immagini di un TG2 Ring del 1977 con Ugo La Malfa che accusava il Pci e la Dc di populismo. Rivendicando per il Partito repubblicano, di cui La Malfa era segretario, il vessillo del rigore. L'unico metodo per risollevare le sorti finanziarie dell'Italia, allora in piena crisi petrolifera.Questo flash back lo ricordo al reggente del Pd. Che dache settimana agita con energia lo spauracchio del populismo (e del sovranismo insieme al pericolo Berlusconi). Pessimo inizio se l'obiettivo è quello di rinsavire la politica del Partito Democratico.Il populismo e il sovranismo, che hanno vinto a piene mani nelle ultime elezioni, e che vincerebbero ancora di più in elezioni ravvicinate, esprimono uno stato d'animo diffuso nel Paese, trasversalmente, molto anche nell'elettorato di sinistra (quanti di Lega e 5 Stelle sono iscritti alla ...