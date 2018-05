optimaitalia

: Polemiche Destiny 2, i problemi de La Mente Bellica e uscita aggiornamento 1.2.0.2 - OptiMagazine : Polemiche Destiny 2, i problemi de La Mente Bellica e uscita aggiornamento 1.2.0.2 -

(Di venerdì 11 maggio 2018)2 e il secondo DLC Lasono finiti al centro delleperché gli utenti sostengono che gli Assalti sono livelli della campagna riciclati, come si legge su ResetEra. A sollevare lesono stati gli utenti di Xbox One e PC, che sostengono che le uniche novità sono un’esclusiva di PlayStation.infinite per2Non è la prima volta che i fan di2 si lamentano del gioco mettendo in discussione alcune scelte degli sviluppatori. In realtà tutti si aspettavano che l'dell'espansione Laavrebbe portato dei miglioramenti, ma alcuni giocatori invece non hanno proprio gradito gli Assalti. Per questo motivo gli utenti di Xbox One e PC si sono sentiti presi in giro perché questi nuovi contenuti sono stati presentati come separati dalla campagna.A complicare ulteriorla situazione si aggiunge anche il bug degli ...