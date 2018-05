Playoff Serie C | tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza vola al prossimo turno : colpo grosso del Francavilla [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Claudio Grassi - 11/05/2018 Meda, Monza e Brianza (Italia) - ...

Risultati Serie C / Playoff 1^ turno - diretta gol live score. Così agli intervalli! (venerdì 11 maggio) : Risultati Serie C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in Serie B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:35:00 GMT)

Playoff Serie C - Carrarese-Pistoiese : paura per Cais - rimane immobile a terra : Playoff Serie C, Carrarese-Pistoiese: paura per Cais – Si stanno giocando i Playoff del campionato di Serie C, in campo anche Carrarese e Pistoeise. paura per Davide Cais, al 20′ del primo tempo nell’azione che ha portato al rigore trasformato da Agyei, l’attaccante dei padroni di casa ha subito un duro intervento da parte da parte dell’avversario Giulio Mulas. Cais è rimasto a terra immobile per qualche minuto ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : i quarti di finale. Due derby lombardi - Venezia con Cremona - equilibrio in Avellino-Trento : Scattano domani i Playoff Scudetto con le prime partite dei quarti di finale. Tutti a caccia del titolo conquistato nella passata stagione dalla Reyer Venezia. In questa stagione sia il primo turno che le semifinali saranno al meglio delle cinque partite, mentre la finale si giocherà sulle sette partite come nel classico modello NBA. Sarà una post season molto simile ad un campionato del Nord Italia, visto che ben sette squadre arrivano da ...

Pronostici Playoff Serie C 11-5-2018 : Al via quest’oggi i playoff di serie C che stabiliranno la quarta promossa in serie B. Tutte le squadre qualificate infatti si daranno battaglia per l’ambito obiettivo. Pronostico Viterbese – Pontedera 11-5-2018 Ovviamente in questa sfida la favorita è la Viterbese in virtù del suo quinto posto ottenuto in classifica. Il vantaggio di giocare in casa una partita da dentro-fuori gli conferisce si il favore del pronostico ma ...

Calcio - Playoff Promozione Serie C 2018 : il tabellone completo. Programma - regolamento - date e orari : che lotta per un posto in Serie B : I Playoff Promozione della Serie C 2018 mettono in palio un posto per la prossima Serie B di Calcio. Ben 28 squadre si daranno battaglia in una post-season davvero infernale, soltanto una formazione riuscirà a fare festa. Di seguito il regolamento completo, il tabellone, tutto il Programma e le date. PRIMA FASE: Partite di sola andata, tutte venerdì 11 maggio (in prima serata) GIRONE ...

Basket - Serie A 2018 : le otto squadre qualificate ai Playoff. Venezia sogna il bis - Milano obbligata a vincere - Trento e Varese in grande forma : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di Basket. Andiamo ad analizzare le otto squadre qualificate ai playoff. UMANA REYER Venezia: la squadra campione in carica si presenta da testa di Serie numero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e ...

Serie A - sabato sera scattano i Playoff : Venezia cerca il gran finale : sabato sera scatteranno i playoff della Serie A di basket. Una lunga marcia, presentata questa mattina a Milano, per decretare chi si aggiudicherà lo Scudetto. Vuole confermarsi campione d'Italia la ...

Serie C - regular season al capolinea. Tutti i Playoff e playout : Se ne va in archivio una delle stagioni più tribolate degli ultimi anni di Serie C (che poi son complicate ogni anno, un po’ come il tormentone ‘l’Estate più calda degli ultimi xx anni’). Però, insomma, vedere fallire ben 4 squadre (quasi 5) nel corso della stagione non è proprio bello. Una addirittura (il Modena), incapace anche di scendere in campo, è stata radiata dal Girone B costringendo a rimaneggiare tutte le restanti giornate ...

Serie C : caos Playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - niente diretta Rai Video : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off [Video]. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di ...

Serie C : caos Playoff - club ricorre alla Corte d'Appello - niente diretta Rai : È sempre più caos, in Serie C, terminata la regular season, ecco che spunta un altro incredibile fatto anche per la fase finale dei play off. Come dire, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, ma questa volta è stato superato ogni limite. La notizia è di qualche ora fa e riguarda il Mestre, club del girone B, partecipante alla griglia dei play off, e sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale, nei giorni scorsi, con due punti di penalizzazione, ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : il tabellone e le date. Programma - orari e tv : La regular season della Serie A di Basket è giunta al termine e i verdetti sono stati emessi. Le prime otto si sono qualificate ai Playoff, che cominceranno già in questo weekend con i quarti di finale. Il primo turno e le semifinali saranno giocati in Serie al meglio delle cinque gare, la finale al meglio delle sette partite. A chiudere in testa la regular season è stata Venezia, che ha vinto lo scontro diretto all’ultima giornata contro ...