Plastica in mare | la storia della busta più “profonda” del Pianeta

'Foreatplastic' e il Comune di Viareggio dice 'no' alla Plastica in mare : Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei mari di tutto il mondo. Circa 300mila tonnellate, cinquanta grammi per ogni essere umano presente sulla Terra. La plastica sminuzzata finisce ...

Vuoto a rendere per le bottiglie in PET : un'altra occasione persa per l'Italia? E intanto gli Alpini invadono Trento con un mare di Plastica : E per la pace degli ambientalisti scettici si precisa che "a fine evento i prodotti saranno riciclati e trasformati in nuovi oggetti: un perfetto esempio di economia circolare a salvaguardia dell'...

Plastica in mare - Italia leader contro l’inquinamento : Su un fronte l’Italia non è seconda a nessuno, ed è la normativa di contrasto all’inquinamento da Plastica in mare. In questo, è il nostro Paese a detenere la leadership, tanto che quando la premier Theresa May ha annunciato il programma per il Regno Unito di contrasto alle plastiche, “metà delle misure annunciate, l’Italia le aveva già fatte”, dice all’AdnKronos il presidente di Legambiente Stefano Ciafani da Malta, dove l’associazione ...

Il mare italiano è una zuppa di Plastica (in cui nuotiamo e da cui mangiamo) : Nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un'enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici...

Plastica in mare - il progetto pilota per ridurla parte da Livorno : Certo ora va strutturato e reso ancora più efficace, ma è già un esempio di economia collaborativa e circolare, un tema al centro dell'agenda di questa giunta regionale'. Barche in mare da quattro ...

Pescatori-spazzini per salvare il mare dalla Plastica : parte il progetto "Arcipelago pulito" : Il mare è la principale fonte di cibo per più di un miliardo di persone e fornisce lavoro a milioni di persone in tutto il mondo. Proteggerne l'integrità, e dunque la biodiversità, per molti aspetti ...

Toscana - 20 kg al giorno di Plastica in mare : al via ‘Arcipelago pulito’ : Poco prima delle una del pomeriggio, diciotto miglia al largo di Livorno, un’ora abbondante di viaggio ad andatura sostenuta, i pescatori dell’Anastasia tirano su la penultima rete della battuta di pesca iniziata a mezzanotte. A babordo c’è la Gorgona, a tribordo l’isola di Capraia. Sul ponte del peschereccio sventola la bandiera del progetto ‘Arcipelago pulito’. E tra sanpietri e sugarelli, scampi, qualche ...

Via Plastica dal mare con eco-bracciale : ANSA, - ROMA, 15 APR - Via la plastica dal mare: e per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'oceano, un braccialetto in plastica riciclata, il cui ricavato finanzierà attività legate al recupero ...

Troppa Plastica in mare. E troppe tasse sulla nautica : Una scelta sbagliata perché in questo comparto lavorano tantissime famiglie italiane con artigiani di alto livello, tra i massimi esperti al mondo". Il Prefetto della Spezia Lucio Antonio Garufi ha ...

Mutamenti del clima spingono i vigneti in alto e al Nord; Soldini : 'E' emergenza - ora basta Plastica in mare'; A Napoli torna Energymed - ... : ... nel bacino del fiume Congo, le più grandi del mondo nel loro genere con una superficie pari a quella del Regno Unito. La 'dichiarazione di Brazzaville', così si chiama l'accordo, incoraggia una ...

Ambiente - Marevivo : “Torino rinunci alle cannucce di Plastica” : Da Torino arrivano le prime adesioni alla campagna lanciata da Marevivo #Ecocannucce #Strawfree che sul capoluogo piemontese ha collaborato in sinergia con l’Associazione Culturale Laboratorio Zip + nell’ambito del progetto “Salottino Urbano” diffondendo l’appello #rinunciaAllaCannuccia. “Torino si e’ dimostrata una citta’ molto attenta. Grazie alla collaborazione con Laboratorio Zip + – ...

Oceani di Plastica e di ghiaccio : un viaggio attraverso racconti e proposte per salvare il mare : L’inquinamento marino da plastiche e microplastiche è una delle gravi emergenze che affliggono tutti i mari del mondo, fino a toccare un habitat estremo come l’Artico. Giovedì 29 marzo all’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Edificio U6, Aula Magna – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) navigatori Oceanici, scienziati, giuristi, imprenditori, giornalisti e scrittori affronteranno in modo multidisciplinare e concreto i diversi aspetti ...

Il Mediterraneo? Un mare di Plastica! : Il mare nostrum, se fosse uno stato, sarebbe il quarto in Europa a produrre economia. E contiene 'ben il 10% della biodiversità'.

Anche il Mediterraneo sta diventando un mare di Plastica : In ogni chilometro cubo di acqua del mare nostrum si trovano fino a centinaia di chilogrammi di rifiuti plastici, a loro volta vettori di altri inquinanti