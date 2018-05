Più premi e meno danni per Cattolica Mattioli | Avvio decisamente positivo

Mahathir - il premier Più longevo del mondo. In Malaysia vittoria a sorpresa dell opposizione guidata dal leader 92enne : ... Mahathir è stato capo del governo della Malesia dal 1981 al 2003, in quegli anni Ottanta e Novanta che hanno lanciato il Paese delle tigri al vertice dell'economia asiatica. Ora il nonno della ...

Malaysia : a 92 anni va al potere il premier Più anziano del mondo : Mahathir Mohamad , 92 anni, è il premier più anziano del mondo. La sua investitura in Malaysia dopo che la coalizione del premier Najib Razak, travolto da una serie di scandali, non ha conquistato la maggioranza per la prima volta dalla proclamazione dell'...

Stipendi delle star : Hollywood premia Più gli action hero dei premi Oscar : La crisi ha a suo modo colpito anche Hollywood? Se negli anni Novanta e all’alba del nuovo secolo attori del calibro di Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks e Jim Carrey ricevevano regolarmente Stipendi per 20 milioni di dollari per ogni film in cui recitavano, oltre a delle considerevoli rendite sugli incassi al botteghino, adesso la situazione pare un pochino diversa. Secondo un’analisi pubblicata da Variety, una delle cause di questo ...

Imprese al femminile - Intesa San Paolo premia quelle Più virtuose : Il ruolo della donna, con le sua capacità organizzative, strategiche e umane, come leva per la crescita delle Imprese. Intesa SanPaolo e Fondazione Bellisario ci credono e chiamano a raccolta le ...

Campiello - presentazione con polemica. Scurati : altro che Strega - è questo il premio Più prestigioso : presentazione milanese con polemica per il premio Campiello: protagonista lo scrittore Antonio Scurati, vincitore del riconoscimento per 'Il sopravvissuto' e due volte finalista allo Strega. 'In ...

Bandiere Blu 2018 - ecco il mare Più bello d'Italia. Le 368 spiagge premiate per qualità - sostenibilità e servizi : ... modificando gradualmente un tipo di turismo impattante sull'ambiente con uno eco-orientato - spiega a Repubblica Claudio Mazza, presidente della sezione italiana - la politica messa in atto è di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare Più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

Ballando con le stelle 2018 - Giuliana De Sio premiata con la coppa per "il percorso Più eroico fatto a Ballando" : A sorpresa, Giuliana de Sio è stata ospite nella parte conclusiva della semifinale di Ballando con le stelle. Dopo aver visto il video riassuntivo del suo percorso nela scorsa edizione, l'attrice ha riso ripetendo -con i presenti- la sua frase tormentone:prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Giuliana De Sio premiata con la coppa per "il percorso più eroico fatto a Ballando" pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2018 00:24.

A rischio l’autogrill Più buono d’Italia - dopo 57 anni di premiata gestione familiare. “Legge favorisce le grandi catene” : Dal 1961 ad oggi, lungo l’autostrada Savona Torino sorge l’area di sosta “Autobar Marenco”, un autogrill a gestione familiare noto a tutti i viaggiatori tra Liguria e Piemonte per la qualità dei suoi panini, fatti a mano ogni giorno con prodotti freschi e locali. Un’attenzione ai viaggiatori che ha fatto guadagnare al bar della famiglia Marenco il primo posto tra le aree di sosta italiane su Tripadvisor, ma anche l’indicazioni su diverse guide ...

#PremioRoma - al via il contest su Instagram per la rosa Più bella : Creare un roseto virtuale e coinvolgere i romani nella narrazione fotografica della bellezza. È infatti riservato ai cittadini dell’Urbe, di età superiore ai 18 anni, il contest su Instagram #PremioRoma, il nuovo progetto del Premio internazionale che si svolge ogni anno al Roseto Comunale e che, giunto ormai alla 76a edizione, si arricchisce di un apporto di […]

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato Più alto della storia : Belluno, 4 mag. (AdnKronos) – In Luxottica è in arrivo a luglio il premio di risultato più alto della storia del gruppo. Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec esprimono “grande soddisfazione per l’esito del premio di risultato Luxottica 2017 frutto della contrattazione integrativa. L’azienda, infatti, riconoscerà il premio di risultato più alto della sua storia a più di 8.800 lavoratori: si può ...

